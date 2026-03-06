SUA relaxează sancțiunile privind vânzările de petrol rusesc către India pe durata războiului din Iran

Guvernul Statelor Unite a relaxat temporar sancțiunile pentru a permite Indiei să cumpere petrol rusesc care este în prezent blocat pe mare, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că derogarea de 30 de zile este o "măsură deliberată pe termen scurt", menită să permită petrolului să continue să circule pe piața globală, potrivti BBC.

Milioane de barili de petrol și gaze sunt blocați în apropierea Strâmtorii Ormuz, un punct îngust de trecere din Golful Persic prin care tranzitează aproape jumătate din importurile de petrol și gaze ale Indiei. Teheranul a amenințat că va ataca navele care încearcă să treacă prin zonă după ce Statele Unite și Israelul au început războiul împotriva Iranului, transmite BBC.

SUA au impus sancțiuni asupra petrolului rusesc după ce Moscova a invadat Ucraina, ceea ce a obligat cumpărătorii să caute alternative.

Washingtonul a exercitat presiuni în special asupra Indiei - un cumpărător major de energie rusească - pentru a opri achizițiile de petrol din Rusia, în încercarea de a reduce fluxul de bani care ar putea finanța invazia din Ucraina.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a spus că derogarea "nu va aduce beneficii financiare semnificative" Rusiei, deoarece autorizează doar tranzacții care implică petrol deja blocat pe mare.

"Această măsură temporară va reduce presiunea creată de încercarea Iranului de a lua ostatică energia globală", a scris Bessent pe platforma X.

Suspendarea pe termen nedeterminat a livrărilor a stârnit temeri privind o posibilă criză energetică în India, care ar avea rezerve de petrol și gaze suficiente pentru aproximativ 25 de zile. Între timp, președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că războiul împotriva Iranului, început sâmbăta trecută, ar putea dura patru până la cinci săptămâni sau chiar mai mult.

Miercuri, Petronet LNG, cel mai mare importator de gaze al Indiei, a emis o notificare de forță majoră către furnizorul său, QatarEnergy, și către cumpărătorii locali, după ce petrolierele sale cu gaz natural lichefiat nu au putut ajunge la terminalul de încărcare Ras Laffan din Doha.

Companiile Gas Authority of India Ltd (GAIL) și Indian Oil Corp (IOC) au început deja să reducă livrările de gaze către clienții industriali, potrivit agenției Reuters.

India importă aproximativ 90% din necesarul său de țiței

În ceea ce privește petrolul, India importă aproximativ 90% din necesarul său de țiței.

Aproximativ jumătate din aceste importuri – adică între 2,5 și 2,7 milioane de barili pe zi – tranzitează Strâmtoarea Ormuz, în principal din Irak, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Kuweit.

Experții spun că o eventuală criză de aprovizionare cauzată de închiderea strâmtorii ar putea duce la inflație și la creșterea deficitului bugetar al Indiei.

Odată cu derogarea acordată de SUA, aproximativ 145 de milioane de barili de petrol rusesc care se află încă pe mare ar putea fi redirecționați către porturile indiene dacă vor fi finalizate acordurile comerciale, a declarat pentru BBC analistul Sumit Ritolia de la Kpler.

"Totuși, derogarea nu schimbă fundamental dependența structurală a Indiei de fluxurile de aprovizionare din Orientul Mijlociu", a adăugat acesta.

Petrolul rusesc, 20% din totalul importurilor Indiei

Petrolul rusesc reprezintă aproximativ 20% din totalul importurilor Indiei. Derogarea marchează o schimbare notabilă în abordarea Statelor Unite față de importurile de petrol rusesc ale Indiei.

Nu cu mult timp în urmă, Donald Trump a impus taxe vamale de 50% asupra Indiei, inclusiv o taxă de 25% pentru importul de petrol din Rusia. Trump a susținut că achizițiile de petrol rusesc de către India contribuie la finanțarea războiului Rusiei din Ucraina.

India a apărat mereu achiziția de țiței rusesc, afirmând că trebuie să satisfacă nevoile energetice ale populației sale uriașe și că are dreptul să facă afaceri cu partenerii săi comerciali.

Totuși, de la sfârșitul anului 2025, India ar fi început să reducă importurile de petrol rusesc și și-a mărit achizițiile de țiței din Statele Unite.

În februarie, Trump a anunțat un acord comercial cu India care a redus tarifele vamale la 18%.

El a scris pe platforma sa Truth Social că premierul indian Narendra Modi "a fost de acord să nu mai cumpere petrol rusesc și să cumpere mult mai mult petrol din Statele Unite și, posibil, din Venezuela".

India nu a confirmat oficial reducerea importurilor de petrol rusesc și susține că nu va permite altor țări să îi dicteze relațiile comerciale.

