Impozitele pentru case nu se vor majora anul viitor în multe oraşe mari, după ce s-au dublat ori s-au triplat de la 1 ianuarie. Există însă și excepții: la Iași, de pildă, ar putea crește din nou. Iar impozitarea în funcţie de valoarea de piaţă ar urma să se aplice din 2028.

Impozitele locale ar putea fi majorate cu rata inflaţiei - 7,3% la Iaşi, după ce anul acesta au rămas la acelaşi nivel din 2025.

"Au fost nişte creşteri atât de mari încât Ministerul Finanţelor a zis nu mai puneţi şi inflaţia că şi aşa am dat cu barda. Dar anul 2027 prevede prin codul fiscal indexarea cu indicele de inflaţie", a declarat Mihai Chirica, primarul municipiul Iaşi.

La Bucureşti şi Brașov impozitele pe locuinţe rămân neschimbate. În Capitală, proprietarii unui apartament cu două camere vor plăti între 450 și 515 lei, iar la Brașov, între 453 și 515 lei.

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Impozite duble pentru balcoanele închise fără autorizaţie

La Timișoara, proiectul taxelor locale de anul viitor a fost pus în dezbatere publică şi prevede menținerea la acelaşi nivel. Proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație riscă să plătească, însă, impozite duble, conform legii.

"Acesta este balconul, construit solid, luminat, am pus și rulourile pentru siguranță. Prin construirea acestui balcon am îmbunătățit confortul familiei mele", a spus un proprietar.

Niculina Leanca locuiește la parter, a cerut autorizaţie pentru închiderea balconului din motive de siguranţă. Pentru cei aproximativ 4 metri pătrați în plus plătește impozit 30 de lei pe an. Vecina ei de la etajul patru și-a refăcut balconul fără autorizație de construire, însă.

"Nu-mi lipsea, dar mă gândeam că nefiind cu acte în regulă, odată și odată se va întâmpla ceva", a declarat vecina.

Regula privind dublarea impozitului ar putea fi, totuşi, modificată

Autoritățile au anunțat că oferi termen până în august anul viitor pentru ca cei aflaţi în această situaţie să poată obţine autorizaţii şi să plătească impozit pentru diferenţa de suprafaţă obţinută dacă au demolat peretele despărţitor de balcon ca să obţină o cameră mai mare.