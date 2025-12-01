- Trump i-a dat un ultimatum lui Maduro să plece din ţară. I s-a sugerat să plece în Rusia - Profimedia

"În treacăt fie spus, noi i-am oferit lui Maduro o posibilitate de a pleca", a afirmat senatorul republican de Oklahoma la CNN. 'Noi i-am spus că el ar putea pleca în Rusia sau ar putea merge într-o altă țară", a adăugat el. "Poporul venezuelean s-a pronunțat el însuși și a spus că ar vrea un nou conducător și restaurarea Venezuelei ca țară", a adăugat Mullin la CNN.

Maduro e moștenitorul politic al lui Hugo Chavez

Sâmbătă, un alt senator republican, Lindsey Graham, a vorbit de asemenea în mod deschis despre o schimbare de regim în Venezuela. Aceste declarații intervin într-un moment de mari tensiuni între SUA și Venezuela. Președintele american Donald Trump a ordonat o desfășurare militară de amploare în Marea Caraibelor și a avertizat sâmbătă că el consideră spațiul aerian al Venezuelei "complet închis", după ce a trimis în zonă cel mai mare portavion din lume.

Articolul continuă după reclamă

Miliardarul republican justifică aceste operațiuni acuzând Caracasul că se află în spatele traficului cu produse stupefiante ce inundă piețele din SUA. Nicolas Maduro dezminte aceste acuzații și acuză Washingtonul că folosește un pretext pentru a-l înlătura, a provoca o schimbare de regim în Venezuela și a pune mâna pe rezervele de petrol din țara sa. Sâmbătă, guvernul său a ordonat manevre militare de-a lungul coastelor venezuelene.

La putere din 2013, președintele socialist este moștenitorul politic al lui Hugo Chavez, figură marcantă a stângii radicale din America Latină. Maduro a fost reales în 2024 într-un scrutin contestat, marcat de revolte și arestări.

Trump confirmă că a vorbit la telefon cu Maduro: "Nu interpretaţi nimic"

Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a vorbit cu preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, dar nu a oferit detalii despre discuţia dintre ei. "Nu vreau să comentez acest lucru. Răspunsul este da", a spus duminică Trump, când a fost întrebat dacă a vorbit cu Maduro. El a vorbit cu reporterii la bordul avionului Air Force One. "Nu aş spune că a mers bine sau rău, a fost un telefon", a spus Trump referitor la conversaţie.

The New York Times a relatat că Trump a vorbit cu Maduro la începutul lunii trecute discutând despre o posibilă întâlnire între ei în Statele Unite. Dezvăluirea convorbirii telefonice vine în contextul în care Trump continuă să folosească o retorică belicoasă în ceea ce priveşte Venezuela, dar ia în considerare şi posibilitatea diplomaţiei. Sâmbătă, Trump a declarat că spaţiul aerian deasupra şi din jurul Venezuelei ar trebui considerat "închis în întregime", dar nu a dat mai multe detalii, stârnind anxietate şi confuzie la Caracas, în timp ce administraţia sa intensifică presiunea asupra guvernului Maduro.

Când a fost întrebat dacă afirmaţiile sale în legătură cu spaţiul aerian înseamnă că atacurile împotriva Venezuelei sunt iminente, Trump a răspuns cu un sfat către jurnalişti: "Nu interpretaţi nimic". Administraţia Trump a analizat opţiunile legate de Venezuela pentru a combate ceea ce a descris ca fiind rolul lui Maduro în furnizarea de droguri ilegale care au ucis americani. Preşedintele socialist al Venezuelei a negat orice legătură cu comerţul ilegal cu droguri.

Reuters a relatat că opţiunile luate în considerare de SUA includ o încercare de a-l răsturna pe Maduro de la putere şi că armata SUA este pregătită pentru o nouă fază de operaţiuni după o concentrare masivă de forţe militare în Caraibe şi după aproape trei luni de atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în largul coastelor Venezuelei. Grupurile pentru drepturile omului au condamnat atacurile ca fiind ucideri extrajudiciare ilegale ale civililor, iar unii aliaţi ai SUA şi-au exprimat îngrijorarea crescândă că Washingtonul ar putea încălca dreptul internaţional.

Trump a declarat că va verifica dacă armata SUA a efectuat un al doilea atac în Caraibe, care a ucis supravieţuitori în timpul unei operaţiuni din septembrie, adăugând că nu ar fi dorit un astfel de atac. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că atacurile sunt legale şi sunt menite să fie "letale". Trump a declarat săptămâna trecută membrilor armatei că SUA vor începe "foarte curând" operaţiuni terestre pentru a-i opri pe traficanţii de droguri venezueleni.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰