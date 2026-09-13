Trump ignoră apelurile pentru încetinirea cursei AI: Suntem înaintea Chinei. Aș vrea să rămânem așa"

În timp ce democrații critică tot mai mult abordarea permisivă a administrației Trump în privința reglementării inteligenței artificiale, președintele Statelor Unite pare să respingă apelurile unor lideri din domeniu privind încetinirea dezvoltării modelelor AI. Trump susține că SUA trebuie să își mențină avantajul competitiv în fața Chinei, scrie Reuters.

"Suntem înaintea Chinei în domeniul AI, suntem cea mai sofisticată țară din lume și, sincer, vreau să rămânem așa. Cine câștigă cursa AI câștigă", a declarat preşedintele Donald Trump.

Sâmbătă, trei dintre cei mai importanți lideri ai industriei AI (CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, și fondatorul xAI, Elon Musk) s-au pronunțat în favoarea încetinirii ritmului în care industria îmbunătățește capacitățile modelelor AI. Poziția lor comună a venit după demisia unui cercetător de la Anthropic, care avertizase marți că firma și competitorii săi nu dezvoltă modelele AI într-un mod responsabil. Declarația cercetătorului a amplificat dezbaterea publică privind riscurile tehnologiei.

Preşedintele SUA dă vina pe "forţe negative"

Trump a pus avertismentele pe seama unor "forțe negative" nespecificate.

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"Cred că există o mulțime de forțe negative care aduc în discuție lucruri pe care nu ar trebui să le aducă în discuție. Și vorbesc despre lucruri care nu se vor întâmpla", le-a spus el reporterilor.

Declarațiile îl plasează din nou ferm pe Trump de partea celor care susțin dezvoltarea AI în ritm maxim, într-o dezbatere care a divizat tot mai mult atât lumea tehnologiei, cât și pe cea politică. Poziția sa a devenit tot mai izolată, în condițiile în care chiar și membri ai propriului partid și unii aliați din industria tech au devenit neliniștiți de aparenta lipsă de preocupare a lui Trump față de potențialele pericole ale AI.

Democraţii spun că administraţia Trump este prea permisivă în privinţa AI

Democrații au criticat administrația sa pentru că, în timpul celui de-al doilea mandat, ar face prea puțin pentru a aborda riscurile inteligenței artificiale.

Reprezentantul Ted Lieu (democrat din California) a declarat că îngrijorările tot mai mari ale directorilor din tehnologie cu privire la siguranța propriilor produse sunt "un rezultat direct al faptului că administrația Trump a lăsat industria AI să facă ce vrea".

"Această greșeală a afectat America, a afectat industria și a afectat poporul american. Vine noiembrie", a scris el sâmbătă pe X.

Între timp, David Sacks, arhitectul abordării permisive a administrației Trump în privința reglementării AI, a declarat că liderii din tehnologie pot "să meargă înainte" cu încetinirea ritmului de dezvoltare a AI. El a respins însă afirmațiile companiilor potrivit cărora industria ar avea nevoie de intervenția Washingtonului pentru a face acest lucru.

"Dar încetați să mai pretindeți că aveți nevoie de permisiunea altcuiva", a scris Sacks pe X.

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El a mai spus că firmele ar trebui să înceteze să susțină că interesul lor pentru încetinirea ritmului "este pur altruist". Companiile ar putea fi trase la răspundere dacă produsele lor ar provoca un atac cibernetic major, a spus el.

Amodei și alți oficiali ai companiilor au cerut guvernului SUA să acorde derogări de la legislația antitrust, astfel încât firmele să se poată coordona în chestiuni legate de siguranța AI, iar Amodei a scris în eseul său că ar fi util ca guvernul să "medieze sau cel puțin să faciliteze aceste discuții".