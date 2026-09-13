Scene şocante au avut loc în Timişoara. Un bărbat a fost înjunghiat de partenera lui, sub ochii îngroziţi ai vecinilor. Femeia susţine că ar fi fost atacată şi ameninţată şi că a pus mâna pe cuţit doar ca să se apere.

Scandalul dintre cei doi a izbucnit brusc. Vecinii de bloc s-au speriat de gălăgie. "Dormeam. Am auzit un ţipăt ca şi cum cineva a luat un cuţit. M-am trezit în şoc", a spus un vecin.

Apelul la 112 a venit după ora 22. Un vecin spune că a observat într-un balcon situat vizavi de IPJ Timiş cum o femeie înjunghie un bărbat. După ce l-a atac, cuţitul l-a aruncat pe geam.

Femeia de 21 de ani susţine că a acţionat în legitimă apărare, după ce partenerul său, cu 10 ani mai în vârstă decât ea, ar fi devenit violent cu ea şi ar fi ameninţat-o.

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Reporter: Ce-ai făcut? Ce s-a întâmplat?

Femeie: M-a lăsat fără aer.

Reporter: Te-a atacat el?

Femeie: Da, da. O să recunoască, el o să zică.

"Am mesaje, am dovezi". Femeia spune că nu ar fi fost primul episod violent

De atlfel, nu ar fi prima dată când bărbatul îşi pierde cumpătul. În plus, ar fi fost sub influenţa substanţelor psihoactive.

Reporter: S-a drogat?

Femeie: Da. Prietenul meu mi-a zis că o să ne despărţim în două zile şi o să mă drogheze şi pe mine şi pe el, până o să murim amândoi, aşa mi-a spus în faţă.

Reporter: Şi te-a atacat?

Femeie: Da. S-a pus peste mine. Am şi mesaje în care el zice că m-a imobilizat şi de ce, am dovezi, am pe telefon, nu e prima dată.

În urma incidentului, bărbatul a fost dus la spital, iar femeia a fost ajuns la clinica de psihiatrie, pentru investigaţii. Poliţia contină cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.