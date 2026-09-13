Observator » Evenimente » "M-a lăsat fără aer". Mărturia tinerei din Timișoara care și-a înjunghiat iubitul, sub ochii vecinilor

Video "M-a lăsat fără aer". Mărturia tinerei din Timișoara care și-a înjunghiat iubitul, sub ochii vecinilor

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Iulia Pop | Timp citire: 2 minute
Publicat la 13.09.2026, 19:32 | Modificat la 13.09.2026, 19:57

Scene şocante au avut loc în Timişoara. Un bărbat a fost înjunghiat de partenera lui, sub ochii îngroziţi ai vecinilor. Femeia susţine că ar fi fost atacată şi ameninţată şi că a pus mâna pe cuţit doar ca să se apere.

Scandalul dintre cei doi a izbucnit brusc. Vecinii de bloc s-au speriat de gălăgie. "Dormeam. Am auzit un ţipăt ca şi cum cineva a luat un cuţit. M-am trezit în şoc", a spus un vecin.

Apelul la 112 a venit după ora 22. Un vecin spune că a observat într-un balcon situat vizavi de IPJ Timiş cum o femeie înjunghie un bărbat. După ce l-a atac, cuţitul l-a aruncat pe geam.

Femeia de 21 de ani susţine că a acţionat în legitimă apărare, după ce partenerul său, cu 10 ani mai în vârstă decât ea, ar fi devenit violent cu ea şi ar fi ameninţat-o.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Ce-ai făcut? Ce s-a întâmplat?

Femeie: M-a lăsat fără aer.

Reporter: Te-a atacat el?

Pe acelaşi subiect

Femeie: Da, da. O să recunoască, el o să zică.

"Am mesaje, am dovezi". Femeia spune că nu ar fi fost primul episod violent

De atlfel, nu ar fi prima dată când bărbatul îşi pierde cumpătul. În plus, ar fi fost sub influenţa substanţelor psihoactive.

Reporter: S-a drogat?

Femeie: Da. Prietenul meu mi-a zis că o să ne despărţim în două zile şi o să mă drogheze şi pe mine şi pe el, până o să murim amândoi, aşa mi-a spus în faţă.

Reporter: Şi te-a atacat?

Femeie: Da. S-a pus peste mine. Am şi mesaje în care el zice că m-a imobilizat şi de ce, am dovezi, am pe telefon, nu e prima dată.

În urma incidentului, bărbatul a fost dus la spital, iar femeia a fost ajuns la clinica de psihiatrie, pentru investigaţii. Poliţia contină cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Iulia Pop
Iulia Pop

Reporter senior la Observator Antena 1, care acoperă partea de Vest a țării. Are peste 20 de ani de experienţă în jurnalism.

Like
timisoara injunghiere timisoara scandal de cuplu legitima aparare barbat injunghiat femeie 21 de ani ancheta politie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.