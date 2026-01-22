Trump şi-a lansat Consiliul de Pace la Davos. Nicio putere europeană la ceremonie. Ce ţări s-au aflat pe scenă

Donald Trump a lansat la Davos Consiliul său de Pace, 22 ianuarie 2026 Profimedia

Deşi invitată, Rusia nu a semnat acordul de constituire. Trump a spus că Putin a acceptat invitaţia sa, dar preşedintele rus a transmis doar că l-a însărcinat pe ministrul său de externe să studieze propunerea americană. Iar China a lăsat de înţeles că nu ar fi interesată, fără a răspunde clar. Beijingul a spus doar că va apăra rolul central al Organizației Națiunilor Unite în relațiile internaționale.

Trump a trimis peste 50 de invitaţii către zeci de lideri mondiali pentru a face parte din Consiliul pentru Pace. Rolul iniţial pe care Statele Unite doresc să-l atribuie acestui organism este de a superviza reconstrucţia Fâşiei Gaza, dar proiectul său de "cartă" nu menţionează explicit teritoriul palestinian şi atribuie consiliului un rol mai larg, acela de a contribui la soluţionarea conflictelor armate din întreaga lume. Suma fixată de Donald Trump este de un miliard de dolari pentru un loc permanent în consiliu.

Printre ţările care au anunțat până acum că au semnat sau că intenționează să semneze pentru a accepta invitația lui Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace se mai află Israel, Egipt, Belarus, Albania, Canada, Vietnam, şi Kazahstan. Nu este clar dacă toate acestea au acceptat să şi plătească cel puţin 1 miliard de dolari pentru un loc permanent.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰