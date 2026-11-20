Preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut vineri companiei Nvidia să-i acorde lui Jensen Huang, fostul CEO al gigantului tehnologic american, o "a doua şansă", relatează AFP, citată de Agerpres.

Huang a demisionat pe fondul unui scandal legat de adulter, posibil spionaj din partea unei amante în favoarea Beijingului şi contrabandă cu cipuri de ultimă generaţie către China.

"Mi-ar plăcea foarte mult să-l văd revenind. Este una dintre cele mai strălucite minţi din lume (...) Mi-ar plăcea foarte mult ca Jensen să aibă o a doua şansă. Suntem o ţară care oferă a doua şansă, şi mi-ar plăcea să-l revăd", a declarat preşedintele SUA, când a fost întrebat despre acest subiect într-o conferinţă de presă.