Redeschiderea Strâmtorii Ormuz a ţinut mai puţin de 24 de ore. Armata iraniană a anunţat că ruta maritimă prin care trece 20% din petrolul global este din nou închisă, iar navele de marfă şi petrolierele care vor să treacă pe acolo trebuie să obţină permisiunea Iranului. Motivul schimbării deciziei este faptul că Statele Unite au refuzat să ridice blocada impusă marilor porturi iraniene.

Totuşi, Cuba ar putea să urmeze pe listă. Cel puțin, asta spune mereu președintele Trump. Lista sa de politici externe pentru 2026 părea să fie până acum Venezuela (Maduro arestat), Groenlanda (Europa a intervenit), Iran (în desfășurare) și acum Cuba - despre care a sugerat că ar putea fi "următoarea sa cucerire", conform unui articol Wall Street Journal.

Sâmbătă, preşedintele american a fost întrebat, la bordul Air Force One, dacă urmează o intervenţie militară în Cuba. Preşedintele american a răspuns enigmatic: "depinde ce înţelegeţi prin acţiune militară".

La insistenţa jurnalistei, Trump a repetat răspunsul şi făcut o referire la fostul preşedinte american Bill Clinton: "Depinde ce înţelegeţi prin acţiune militară, cum ar spune Bill Clinton. Înţelegeţi asta? Nu. Nu multă lume înţelege", a declarat Trump.

De altfel, preşedintele american a escaladat tensiunile cu Havana la finalul lunii martie, afirmând că aceasta "este următoarea" în timpul unui discurs la un forum de investiţii în care a elogiat succesele militare din Venezuela.

"Am construit această armată minunată. Am spus că 'niciodată nu va trebui să o folosim'. Dar uneori trebuie să o foloseşti. Iar Cuba este următoarea, apropo", a declarat Trump la Miami, fără a explica ce înseamnă acest lucru.

Relaţiile dintre Havana şi Washington au fost tensionate de la revoluţia din 1959 a lui Fidel Castro. Situaţia s-a deteriorat şi mai mult în timpul celui de al doilea mandat al lui Trump.

În timpul mandatului lui Trump, Washingtonul a sporit presiunea economică asupra Cubei, cu scopul declarat de a întrerupe fluxurile de valută şi de petrol către insula caraibiană.

Presiunea a sporit după ce autorităţile americane au derulat operaţiunea din ianuarie în care preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost reţinut în capitala Caracas şi transportat în SUA.

Operaţiunea a lipsit Havana de unul dintre cei mai importanţi aliaţi ai săi, care a susţinut multă vreme insula, în special prin livrări de petrol, în timpul embargoului comercial de decenii impus de SUA.

Cuba şi SUA sunt angrenate în discuţii oficiale, după cum au confirmat ambele părţi.

