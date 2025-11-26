Entuziasmul stârnit de planul american de pace în Ucraina s-a stins după o zi. Rusia cere discuţii suplimentare. Donald Trump îşi trimite diplomaţii la Moscova, pentru tratative cu Vladimir Putin. Negocierile vin în plin în plin scandal la Washington. Presa americană a dezvăluit că emisarul special Steve Witkoff i-a sfătuit pe ruşi cum să îl manipuleze pe liderul de la Casa Albă pentru a obţine o înţelegere favorabilă lor.

Noul plan de pace american are 19 puncte şi a fost acceptat de Ucraina. Volodimir Zelenski s-a oferit să meargă mâine în Statele Unite şi să pună la punct ultimele detalii, dar Donald Trump l-a pus să aştepte. Vrea să negocieze mai întâi cu Vladimir Putin concesiile pe care trebuie să le facă Rusia.

"Cea mai mare este că vor opri luptele şi nu vor mai ocupa teritorii. [...] Steve Witkoff va merge acolo, poate împreună cu Jared (Kushner - n.r.). Se vor întâlni cu preşedintele Putin, săptămâna viitoare, la Moscova" a spus preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Rusia a confirmat primirea planului american de pace

Rusia a confirmat că a primit planul american de pace, dar refuză să discute public despre el.

"Unele puncte din plan pot fi considerate ca fiind pozitive, dar multe necesită o discuție specială între experți" a explicat consilierul prezidenţial pe politică externă Iuri Uşakov.

Ca să fie siguri că Statele Unite nu mai impun Ucrainei condiţii dezavantajoase, aliaţii europeni ai lui Zelenski cer să fie chemaţi la negocieri.

"Să fie clar că deciziile privind chestiunile europene pot fi luate doar în acord cu Europa" a spus cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

Bloomberg: Witkoff sugerează Kremlinului să îl manipuleze pe Trump

Lipsa de încredere a europenilor în administraţia Trump este alimentată şi de o informaţie publicată de Bloomberg. Emisarul american pentru pace, Steve Witkoff, i-a sugerat luna trecută unui consilier de la Kremlin să organizeze o discuţie telefonică între Donald Trump şi Vladimir Putin înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă. Preşedintele rus a fost sfătuit să îl felicite pe Trump pentru acordul dintre Israel și Hamas și să îl numească om al păcii. Strategia pare că a funcţionat - liderul din Biroul Oval a refuzat să ofere Ucrainei rachete cu rază lungă de acţiune. Preşedintele Statelor Unite nu vede, însă, nimic în neregulă.

"Nu am auzit înregistrarea, dar asta este tactica standard. Trebuie să 'vândă' Ucrainei acordul de pace. Trebuie să 'vândă' Rusiei poziţia Ucrainei. Cu asta se ocupă un negociator" a mai spus preşedintele SUA, Donald Trump.

Până la negocierea planului de pace, oficialii din Ucraina cer populaţiei să facă economie de curent până va fi reparată infrastructura energetică distrusă de atacurile Rusiei.

