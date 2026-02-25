Donald Trump s-a lăudat singur 107 minute în cel mai lung discurs rostit de un preşedinte american despre Starea Naţiunii. Tabăra opoziţiei i-a răspuns în trei cuvinte: rupt de realitate.

Donald Trump a venit în faţa Congresului acompaniat de aplauze şi fluierături.

Toţi cei cinci copii ai lui şi Prima Doamnă l-au susţinut din public. În prima parte a discursului şi-a lăudat realizările - scăderea inflaţiei, ieftinirea carburanţilor şi venituri mai mari pentru familii americane.

"Starea Uniunii noastre este puternică!", a declarat Donald Trump.

"De fapt, câștigăm atât de mult încât chiar nu știm ce să facem cu asta. Oamenii îmi spun: vă rog, vă rog, domnule președinte, câștigăm prea mult. Nu mai putem suporta. Și eu spun nu, nu, nu, veți câștiga din nou. Veți câștiga şi mai mult decât oricând", a declarat preşedintele american.

În ciuda protestelor stârnite de raziile agenţilor anti-imigraţie, în timpul cărora au murit mai mulţi civili, Donald Trump a trecut la plusuri oprirea imigraţiei ilegale.

"Astăzi, graniţele noastre sunt sigure. Armata şi poliţia noastră sunt puternice. Iar America este din nou respectată, cum nu a mai fost niciodată, poate", a continuat Donald Trump.

A fost momentul în care a intrat în conflict cu democraţii.

"Dacă sunteți de acord cu această afirmație, atunci ridicați-vă și arătați-vă sprijinul: prima datorie a guvernului american este de a proteja cetățenii americani, nu imigranții ilegali. Ar trebui să vă fie ruşine că nu v-aţi ridicat!", a reacţionat Donald Trump, după ce democraţii au refuzat să se ridice în picioare.

O parlamentară democrată a strigat spre Donald Trump: "Tu ai ucis americani!"

Un alt democrat a fost dat afară din sală după ce a afişat o pancartă pe care scria - Persoanele de culoare nu sunt maimuţe! - aluzie la un clip postat de Trump în care fostul preşedinte Barack Obama şi soţia lui erau înfăţişaţi drept maimuţe.

Apoi, campionii olimpici americani la hochei pe gheață au fost primiți ca niște eroi în Congresul Statelor Unite. Echipa feminină, care a câştigat şi ea aurul la Jocurile de la Milano-Cortina, a declinat invitația.

Înainte, echipa fusese invitată în Biroul Oval, unde Donald Trump şi-a pus medalia de aur la gât după ce postase imagini create de Inteligenţa Artificială în care juca finala olimpică.

Preşedintele Statelor Unite a evitat complet subiectul Ucraina, dar a sugerat că ar putea începe el un război în Iran.

"Au dezvoltat deja rachete care pot amenința Europa și bazele noastre de peste mări. Nu voi permite niciodată celui mai mare susținător al terorismului din lume să dețină o armă nucleară", a declarat Trump.

În ciuda discursului său laudativ, jumătate dintre americani cred că primul an din mandatul preşedintelui a fost un eșec.

