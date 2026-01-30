Armistițiu fragil în Ucraina. Donald Trump a anunțat că a obținut de la Vladimir Putin o săptămână de liniște pentru civili, din cauza gerului extrem. La scurt timp însă, Moscova s-a răzgândit. A redus drastic termenul şi a atacat dur. Înțelegerea ar urma să expire duminică, exact în ziua în care delegațiile celor două tabere se așază la masa negocierilor, la Abu Dhabi. România şi alte 11 ţări avertizează oficial asupra riscului tot mai mare de accident nuclear în Ucraina din cauza bombardamentelor ruse.

Armistiţiul dictat de gerul extrem de până la minus 30 de grade ar trebui să ţină oraşele ucrainene în afara atacurilor ruseşti. Donald Trump i-a cerut personal lui Vladimir Putin să cruţe infrastructura civilă pentru o săptămână. "L-am rugat personal pe președintele Putin să nu atace Kievul şi alte orașe timp de o săptămână. A fost de acord să facă asta. El a acceptat, suntem foarte fericiți că a făcut-o", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Pacea de la Casa Albă a fost însă contrazisă rapid de realitatea din teren

Pacea de la Casa Albă a fost însă contrazisă rapid de realitatea din teren. Kievul susține că nu a știut nimic despre înțelegere, iar la câteva ore după anunț, orașele ucrainene au fost ținta unui atac cu 100 de drone și o rachetă Iskander. Imediat după bombardament, Moscova a anunţat că a acceptat propunerea, însă a venit cu propria variantă: armistiţiul nu va dura o săptămână, ci doar 2 zile. "Vreau doar să subliniez încă o dată că vorbim despre crearea unor condiții favorabile pentru negocieri", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Încetarea focului va expira pe 1 februarie, în ziua în care la Abu Dhabi începe a doua rundă de negocieri între ruși, ucraineni și americani. Ministrul rus de Externe a anunţat că va accepta garanţii de securitate internaţionale doar dacă Ucraina dă mâna cu Moscova. "Avem un acord privind protocolul de securitate care este în mare parte finalizat, un acord privind prosperitatea care este în mare parte finalizat. Cred că poporul ucrainean este acum plin de speranță și așteaptă ca noi să încheiem, în curând, un acord de pace", a declarat Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump pentru războiul din Ucraina.

Vladimir Putin și Volodimir Zelenski își aruncă simbolic mănușa. Deși liderul de la Kremlin l-a invitat la Moscova, președintele ucrainean vrea ca orice întâlnire față-n față să fie pe un teren neutru. Într-o replică ironică, Zelenski a întors invitația și l-a chemat pe adversarul său chiar în inima Kievului. "Comunicăm cu partenerii noștri, cu partea americană, despre formate cu adevărat eficiente și rezultate cu adevărat necesare. Ucraina este pregătită pentru întâlniri, Ucraina este pregătită pentru decizii și ne așteptăm ca partenerii noștri să poată acționa cât mai eficient posibil", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Bruxellesul caută noi pârghii pentru a bloca mașinăria de război a Moscovei. Uniunea Europeană a pus Rusia pe lista neagră a spălării de bani, o mișcare care va face tranzacţiile cu băncile ruseşti să fie mai complicate şi mai scumpe. "Ceea ce trebuie să vedem și la ce lucrăm este să exercităm mai multă presiune asupra Rusiei, astfel încât să treacă de la a pretinde că negociază la a negocia efectiv", a declarat Kaja Kallas, vicepreşedintele Comisiei Europene. Estonia vrea să extindă sancţiunile şi la nivelul trupelor ruse. Tallinnul cere ca cei un milion de soldaţi care au luptat pe front să aibă interdicţie pe teritoriul Uniunii Europene.

