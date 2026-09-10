Trump promite 5.000 $ fiecărui adult din SUA dacă republicanii vor câştiga alegerile. Mai are o condiție

Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că va acorda un dividend de 5.000 de dolari fiecărui adult din Statele Unite dacă republicanii îşi vor menţine controlul asupra Congresului în alegerile din noiembrie.

"Dacă republicanii vor câştiga atât Camera Reprezentanţilor, cât şi Senatul Statelor Unite... datorită puterii şi succesului nostru extraordinar pe plan economic, voi acorda un dividend de 5.000 de dolari fiecărui cetăţean adult din Statele Unite ale Americii", a declarat Trump la o convenţie republicană din Dallas.

"Singura condiţie pe care o am este ca dividendul pe care îl obţinem să fie cheltuit în Statele Unite ale Americii", a adăugat el.

Nu au fost disponibile imediat alte detalii cu privire la această propunere, potrivit Reuters.

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Impopularitatea lui Donald Trump a atins niveluri atât de ridicate încât republicanii se tem că aceasta i-ar putea face să piardă majoritatea în Camera Reprezentanţilor, sau chiar în Senat, la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.