Trump promite graţierea fostului lider al Hondurasului, condamnat la 45 de ani pentru trafic de droguri

Un mesaj postat de Donald Trump pe reţeaua sa socială a bulversat scena politică din Honduras: fostul preşedinte al ţării, condamnat pentru trafic de droguri, ar urma să fie graţiat. Anunţul apare cu zile înaintea unui scrutin cu rezultat imprevizibil, potrivit News.ro.

Donald Trump a declarat vineri că îl va graţia pe fostul preşedinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, condamnat în 2024 la 45 de ani de închisoare în Statele Unite pentru trafic de droguri, un anunţ care vine cu câteva zile înainte de alegerile prezidenţiale de duminică din ţara central-americană şi este făcut de un preşedinte care altfel a declarat război traficului de droguri, relatează Reuters, citat de News.ro.

"Voi acorda o graţiere totală şi absolută fostului preşedinte Juan Orlando Hernandez, care, potrivit multor persoane pe care le respect enorm, a fost tratat într-un mod foarte dur şi nedrept", a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Hernandez, condamnat pentru milioane de dolari în mită

Republicanul, care nu ezită să se implice în viaţa politică a altor ţări, a îndemnat săptămâna aceasta la votarea candidatului de dreapta Nasry Asfura, din partidul conservator al lui Orlando Hernandez. Trump a declarat că "dacă acesta nu va câştiga, Statele Unite nu vor arunca nişte bani utili".

Partidul Naţional al lui Asfura a stabilit o strânsă colaborare cu Washingtonul sub conducerea lui Hernandez, care a guvernat între 2014 şi 2022 şi a fost arestat la scurt timp după ce a plecat din funcţie.

Un juriu din Manhattan l-a găsit vinovat pe Hernandez în martie 2024 pentru că a acceptat mită în valoare de milioane de dolari pentru a proteja transporturile de cocaină destinate Statelor Unite, aparţinând traficanţilor pe care cândva declarase public că luptă împotriva lor.

El a fost condamnat în iunie anul trecut şi a calificat condamnarea sa ca fiind nedreaptă.

Alegeri tensionate în Honduras, cu trei candidaţi la egalitate

Hondurienii sunt chemaţi la urne duminică pentru a vota într-un scrutin care rămâne cu rezultat incert, sondajele arătând că Asfura, fost primar al capitalei Tegucigalpa, este practic la egalitate cu fostul ministru al apărării Rixi Moncada, din partidul de stânga LIBRE, aflat la putere, şi cu prezentatorul de televiziune Salvador Nasralla, din Partidul Liberal, de centru.

Hondurasul este guvernat din 2021 de preşedinta Xiomara Castro, care a stabilit relaţii strânse cu Cuba şi Venezuela, două ţări aflate într-o criză economică şi a drepturilor omului profundă, ale căror guverne sunt considerate dictaturi de administraţia Trump şi au fost criticate în repetate rânduri.

Candidatul care va obţine majoritatea simplă duminică va guverna Hondurasul între 2026 şi 2030. Unii analişti politici se tem că mai mulţi candidaţi ar putea revendica victoria.

Organizaţia Statelor Americane şi Washingtonul şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la procesul electoral din Honduras şi au declarat că monitorizează îndeaproape alegerile.

