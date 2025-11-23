Trump critică Ucraina în plin summit de la Geneva: "A arătat zero recunoștință"

Donald Trump a avut o reacţie dură pe Truth Social, după discuţiile dintre delegația americană și cea europeană de la Geneva despre planul său de pace. Preşedintele american spune că Ucraina a arătat zero recunoştinţă faţă de eforturile SUA de a pune capăt războiului.

"Am moștenit un război care nu ar fi trebuit să aibă niciodată loc, un război care aduce pierderi pentru toţi, mai ales pentru milioane de oameni care au murit atât de inutil. "Conducerea" Ucrainei și-a exprimat zero recunoștință pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol din Rusia", a transmis Donald Trump.

Liderii europeni, reprezentanții Ucraina și oficialii SUA discută la Geneva, planul de pace în 28 de puncte redactat de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. Concomitent, președintele SUA a precizat că acordul de pace propus pentru Ucraina „nu reprezintă oferta finală”, informează The Guardian.

Demnitari americani, ucraineni și europeni, reuniţi la Geneva

La întâlnire participă înalţi demnitari din SUA, Ucraina, Regatul Unit, Germania şi Franţa, relatează Reuters, AFP şi DPA. Emisarul special Steve Witkoff și secretarul de stat american Marco Rubio vor sosi duminică în orașul elvețian pentru discuții despre modalitățile de încetare a conflictului izbucnit în Ucraina după începerea invaziei ruse din februarie 2022.

Vineri, președintele american Donald Trump a afirmat că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski are termen până la 27 noiembrie, pentru a aproba planul american în 28 de puncte ce solicită Ucrainei să cedeze o parte a teritoriului ei, să accepte limitări privind forțele sale armate și să renunțe la obiectivul de a adera la NATO.

Înaintea plecării lui Marco Rubio spre Geneva, Donald Trump a precizat că actuala sa propunere pentru a se pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

În ceea ce privește delegația ucraineană la discuțiile de la Geneva, aceasta va fi condusă de Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Zelenski, și va include oficialități de rang înalt din domeniul securității.

Consilierii de securitate națională din Regatul Unit, Germania și Franța se vor alătura discuției, la care va fi reprezentată și Uniunea Europeană. Surse diplomatice au precizat că și Italia ar putea trimite un reprezentant.

Mai mulți lideri europeni au declarat sâmbătă că planul de pace american, ce confirmă solicitările Rusiei, este o bază pentru tratativele menite să pună capăt conflictului, dar au precizat că este nevoie de ''muncă adițională'' în această privință.

O sursă guvernamentală germană a menționat că proiectul unui plan de pace european, care se bazează pe propunerea SUA, a fost deja trimis Ucrainei și administrației Trump. Potrivit presei americane, planul de pace în 28 de puncte anunțat de Washington a fost convenit în urma unor consultări între Steve Witkoff, emisar special al președintelui american Donald Trump, și Kirill Dmitriev, emisar economic special al președintelui rus Vladimir Putin, fără ca susținătorii europeni ai Ucrainei să fie informați.

Planul respectiv prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și să-și reducă forțele armate. În plus, Ucrainei i se va cere să renunțe printr-un decret constituțional la aderarea la NATO și să-și limiteze efectivele militare la 600.000 de persoane.

În schimb, Rusia ar urma să restituie Kievului părți din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie și Herson, ar accepta ca Ucrainei să primească garanții de securitate de la SUA și i s-ar permite să adere la Uniunea Europeană, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

