Viitorul Ucrainei se decide săptămâna viitoare. Kievul şi Washingtonul vor negocia în Elveţia planul de pace propus de Donald Trump. Mulţi analişti diplomatici îl consideră, însă, inacceptabil pentru Zelenski: Ucraina ar pierde teritorii, armată şi aderarea la NATO. De aceeaşi părere, liderii Europei îi transmit preşedintelui american că vor să fie primiţi la Casa Albă ca să îi prezinte o contrapropunere.

Şeful de cabinet al lui Vladimir Zelenski, directorii serviciilor de informaţii şi preşedintele Consiliului de Securitate al Ucrainei vor negocia în Elveţia planul american pentru pace.

"Reprezentanții noștri știu cum să protejeze interesele naționale ucrainene și exact ce este necesar pentru a împiedica Rusia să comită o a treia invazie", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Negocierile vor avea loc într-un moment tensionat pentru preşedintele Ucrainei. Mai mulţi apropiaţi ai lui sunt anchetaţi pentru corupţie, ruşii avansează pe front, iar Donald Trump i-a cerut să semneze acordul de pace până joi.

"Va trebui să îi placă, iar dacă nu îi place, ei bine, ar trebui să continue să lupte. La un moment dat, va trebui să accepte o înţelegere. Până acum, nu a acceptat. Vă amintiţi ce i-am spus în Biroul Oval, nu cu mult timp în urmă: Nu ai atuurile necesare!", a spus Donald Trump, preşedintele SUA.

Planul de pace cuprinde 28 de puncte care prevăd, printre altele, că Ucraina cedează teritorii, îşi reduce armata şi renunţă la NATO. Documentul are la bază discuţiile purtate în august de Donald Trump şi Vladimir Putin în Alaska.

"Ucraina și aliații săi europeni au încă iluzii și visează să provoace o înfrângere strategică Rusiei pe câmpul de luptă", a declarat preşedintele rus, Vladimir Putin.

Liderii Europei au transmis un mesaj clar: mai este de lucrat la planul de pace al lui Donald Trump. Săptămâna viitoare, o delegaţie din care fac parte Emmanuel Macron, Friederich Merz şi Giorgia Meloni ar putea merge la Washington pentru a-i prezenta preşedintelui american o contrapropunere.

"Cred că adevăratul pericol aici este ca acest lucru să creeze nu doar o ruptură între Washington și Kiev, între Ucraina și Statele Unite, ci și între Europa și Statele Unite, între NATO și Statele Unite", a afirmat Max Bergmann, analist politic.

O primă discuţie între europeni şi americani va avea loc mâine, la Johannesburg, unde are loc summitul G20 al celor mai puternice economii din lume.

