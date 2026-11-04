Președintele american Donald Trump a transmis un avertisment democraților, care urmează să preia controlul Congresului SUA, potrivit proiecțiilor electorale. Liderul de la Casa Albă a publicat o imagine cu o șapcă roșie pe care apare un singur cuvânt, "VETO", sugerând că este pregătit să blocheze inițiativele legislative ale opoziției. Într-un interviu acordat Fox News, Trump a declarat că se așteaptă la confruntări cu democrații, dar a dezvăluit că mai mulți reprezentanți ai partidului l-au contactat deja pentru discuții, potrivit unei postări publicate de Fox News.

După alegeri, Trump amenință democrații cu dreptul de veto. Mesajul, transmis printr-o imagine cu o șapcă - Captură foto Instagram/ Fox News

Potrivit Fox News, președintele american intenționează să folosească dreptul de veto pentru a respinge proiectele legislative cu care nu este de acord, în contextul în care democrații se pregătesc să controleze ambele camere ale Congresului.

"Îmi vor trimite lucruri absurde, iar eu le voi respinge prin veto", a declarat Trump pentru Fox News.

Liderul american consideră că respingerea repetată a inițiativelor legislative i-ar putea determina, în cele din urmă, pe democrați să accepte negocieri cu administrația sa.

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Cu toate acestea, Trump a sugerat că discuțiile ar putea începe mai devreme decât se aștepta. Președintele a dezvăluit că mai mulți democrați l-au contactat deja după alegeri, semnalând posibilitatea unor negocieri între Casa Albă și noua majoritate din Congres.

Ce poate face Trump cu dreptul de veto

Dreptul de veto îi permite președintelui SUA să respingă proiectele de lege adoptate de Congres. Parlamentarii pot trece însă peste veto printr-un vot de două treimi în fiecare dintre cele două camere, un prag dificil de atins fără sprijin din partea ambelor partide.