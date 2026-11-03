Vremea de mâine, 4 noiembrie. Ploi, vânt puternic și ninsori la munte. Temperaturile scad în toată țara

Vin ploile și vântul puternic în mai multe regiuni ale țării. În această noapte, va ploua în special în Oltenia și Muntenia, iar în Dobrogea și sudul țării rafalele vor ajunge la 70 km/h. La munte, la altitudini mari, sunt așteptate ninsori, iar miercuri vremea se menține rece, cu maxime cuprinse între 6 și 14 grade.

La noapte, cerul va fi mai mult noros și va ploua în Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei, local în Dobrogea, pe arii mai restrânse în Moldova și sudul Banatului și izolat în Transilvania. Cantitățile de apă vor fi 2...10 l/mp, iar pe alocuri în sudul țării de 15...20 l/mp.

În Carpații Meridionali și Orientali, cu precădere la peste 1700 m altitudine, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și pe alocuri se va depune strat de zăpadă în general de 3...5 cm.

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Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze la rafală de 50...70 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 grade în Maramureș și nord-estul Transilvaniei și 11 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.

Vremea de mâine 4 noiembrie în ţară

Vremea se va menține rece pentru această dată în regiunile sudice și local în cele estice, iar în restul zonelor valorile termice se vor situa în continuare în jurul celor normale. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua în Oltenia și local în Muntenia (unde vor fi cantități de apă în general de 3...7 l/mp și izolat de 10...15 l/mp) și pe arii restrânse în rest, cu precădere în Dobrogea și Moldova (sub 5 l/mp).

În Carpații Orientali și Meridionali, la altitudini mari vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări pe parcursul zilei în estul țării, precum și în zona Carpaților de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, iar cele minime, mai scăzute față de nopțile precedente, se vor încadra între -4 grade în estul Transilvaniei și 7 grade, izolat în Oltenia, sudul Banatului și pe litoral. Pe alocuri dimineața și noaptea va fi ceață.

Vremea de mâine 4 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, la noapte, cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (cantități de apă în general de 5...10 l/mp). Vântul va avea intensificări temporare (rafale de 50...60 km/h). Temperatura minimă va fi de 5...6 grade.

Miercuri, cerul va fi noros și temporar va ploua slab (cantități de apă de 2...5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.

La Cluj-Napoca va fi înnorat, cu o temperatură maximă de 10 grade Celsius și o minimă de 1 grad pe timpul nopții. Șansele de ploaie sunt reduse pe parcursul zilei.

Vremea de mâine 4 noiembrie la munte

Cerul va fi mai mult noros în Carpații Meridionali și Orientali, unde local, mai ales în prima parte a intervalului, va mai ploua slab cantitativ (în general cantități de precipitații de 3...10 l/mp), iar la altitudini mari vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare.

În rest, cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile se vor semnala pe arii restrânse și vor fi slabe cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări pe parcursul zilei în zona Carpaților de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h. Valorile termice vor scădea și se vor situa în general sub mediile multianuale specifice datei.