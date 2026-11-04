Victorie istorică pentru democrați în SUA. Texas și Kansas au ales senatori democrați după zeci de ani

Democrații au obținut victorii importante la alegerile din Statele Unite, reușind să transforme în albastru mai multe curse electorale din state considerate bastioane republicane. Potrivit unei analize publicate de The New York Times, alegătorii din numeroase regiuni ale țării s-au orientat către democrați, inclusiv în zone care au votat tradițional roșu. Scrutinul a adus și mai multe premiere, printre care alegerea primei femei de origine amerindiană în Senat și perspectiva unui număr record de femei democrate în Camera Reprezentanților.

Alegerile din 3 noiembrie au schimbat harta politică a Statelor Unite. Potrivit The New York Times, cel puțin șase state au ales primul senator democrat după o pauză de mai multe decenii, unele dintre acestea fiind considerate până acum teritorii profund republicane.

State republicane de zeci de ani au ales senatori democrați

În Kansas, Adam Hamilton a devenit primul democrat ales în Senatul SUA din acest stat după 1932. Texas și Maine nu mai trimiseseră un democrat în Senat din 1988, iar în Carolina de Sud o asemenea victorie nu mai fusese înregistrată din 1998. Iowa și Carolina de Nord nu mai aleseseră un senator democrat din 2008.

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Astfel, mai multe state care au votat roșu la alegerile prezidențiale din ultimii ani au ales acum candidați democrați pentru Senat, contribuind la ceea ce presa americană descrie drept un "val albastru".

Scrutinul a adus și o serie de premiere. Chris Pappas, ales în New Hampshire, a devenit primul bărbat declarat public homosexual ales în Senatul american. În Minnesota, Peggy Flanagan a devenit prima femeie de origine amerindiană aleasă în această cameră a Congresului.

În Carolina de Sud, Annie Andrews a devenit prima femeie aleasă senator în acest stat, în timp ce Iowa l-a ales pe Josh Turek, care ar urma să devină primul senator american fost sportiv paralimpic.

Harta electorală a SUA se colorează în albastru

Analiza The New York Times arată că orientarea alegătorilor s-a schimbat semnificativ față de scrutinul prezidențial din 2024, inclusiv în zone unde republicanii au dominat în ultimii ani.

În comitatele în care au fost raportate majoritatea voturilor, schimbarea medie în favoarea democraților a fost de aproximativ 16 puncte procentuale față de alegerile din 2024. Prin comparație, în urmă cu doi ani, când Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale, deplasarea votului către republicani fusese de aproximativ cinci puncte procentuale în majoritatea acelorași comitate.

Chiar și în statele care au rămas roșii, democrații au reușit să reducă diferențele electorale. În Tennessee și Kentucky, votul s-a deplasat cu aproximativ 18 puncte procentuale în favoarea candidaților democrați.

Una dintre cele mai importante schimbări s-a produs în zonele cu populație majoritar albă, fără studii universitare, un electorat care a reprezentat în ultimii ani o bază importantă de susținere pentru republicani.

În comitatele cu această structură demografică, din statele unde au candidat democrați importanți pentru Senat, deplasarea votului către albastru a depășit 15 puncte procentuale față de 2024. Este o schimbare de peste patru ori mai mare decât deplasarea către republicani înregistrată în aceleași zone între 2020 și 2024.

Cele mai importante modificări au fost observate în Carolina de Sud, unde diferența s-a apropiat de 23 de puncte procentuale, Kansas, cu aproape 18 puncte, și Iowa, cu peste 17 puncte.

Peste 100 de femei democrate ar putea ajunge în Camera Reprezentanților

Valul albastru ar putea aduce și un record în Camera Reprezentanților. Potrivit The New York Times, Partidul Democrat este pe cale să depășească pentru prima dată pragul de 100 de femei alese în această cameră a Congresului.

Numărul ar reprezenta o creștere de peste 60% în ultimul deceniu.

"Femeile au făcut istorie pentru că ne-am prezentat la vot și am ales peste 100 de femei democrate care să ne reprezinte în Camera Reprezentanților", a declarat Teresa Leger Fernandez, reprezentantă a statului New Mexico și președinta grupului femeilor democrate din Congres.

Rezultatele indică o schimbare importantă a preferințelor electorale în Statele Unite. Deși multe dintre statele considerate tradițional roșii continuă să voteze republican în alte competiții, victoriile democraților în cursele pentru Senat arată că partidul a reușit să câștige teren inclusiv în regiuni unde avea până acum șanse reduse.