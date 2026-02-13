Scandal de proporţii în Statele Unite, după ce Donald Trump a revocat pur şi simplu standardele de poluare care-i obligau pe producătorii auto să ţină noxele sub control. Liderul de la Casa Albă promite în schimb, că maşinile noi vor fi mult mai ieftine. Specialiştii în schimbări climatice fumegă de nervi şi îl acuză pe Trump că pune profitul giganților petrolieri mai presus de sănătatea oamenilor.

Într-o conferinţă de 30 de minute cu Lee Zeldin, şeful Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Donald Trump le-a dat o lovitură de moarte celor care luptă contra schimbărilor climatice. Preşedintele a anulat legea care spune că emisiile de gaze cu efect de seră pun în pericol omenirea.

"Am anulat standardele absurde, pur şi simplu absurde, privind emisiile de gaze de eşapament ale EPA (n.r. - Agenţia pentru Protecţia Mediului), care au fost un dezastru pentru producţia de automobile", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Fabricile scapă de obligația introducerii unor sisteme destinate reducerii consumului, așa cum este tehnologia start-stop. Cheltuielile producătorilor vor scădea cu peste o mie de miliarde de dolari, conform analizelor din presa americană. Trump promite că noile maşini vor fi mai ieftine, în medie, cu cel puţin trei mii de dolari.

Articolul continuă după reclamă

"Totul s-a terminat, a dispărut, s-a sfârșit. Aceste restricții paralizante au fost un factor major în creșterea prețurilor mașinilor la niveluri fără precedent, iar mașina pe care o cumpărai nu era nici pe departe la fel de bună", a mai spus Trump.

Preşedintele american a şters dintr-o mişcare aproape 15 ani de procese câştigate de activiştii de mediu. Aceștia au anunţat deja că vor ataca hotărârea în instanță, iar experții avertizează că ignorarea poluării va avea efecte grave asupra populației.

"Se pare că ei sunt preocupați doar de impactul economic al reglementărilor, cum ar fi limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest lucru este foarte periculos, deoarece înseamnă că orice are valoare economică are prioritate, indiferent cât de mult afectează oamenii", a declarat Holly Doremus, profesor de drept al mediului.

Legea a intrat în vigoare în 2009, în mandatul lui Barack Obama, şi prevedea că șase gaze cu efect de seră pun în pericol sănătatea. Măsura i-a forțat pe producătorii de camioane şi maşini să reducă emisiile de dioxid de carbon şi metan.

"Fără această lege, vom fi mai puțin în siguranță, mai puțin sănătoși și mai puțin capabili să combatem schimbările climatice - totul pentru ca industria petrolieră să poată câștiga și mai mulți bani", a scris Barack Obama pe platforma X.

După China, Statele Unite sunt al doilea cel mai mare producător de gaze cu efect de seră. Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald an din istorie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰