Trump și Rubio, "de-a dreptul înfuriați" pe ambasadoarea SUA în Grecia. Guilfoyle riscă demiterea - AP

Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio iau în calcul demiterea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, după o serie de acuzații privind comportamentul acesteia, relatează Associated Press. Cei doi sunt "de-a dreptul înfuriați", potrivit unui oficial american, iar o decizie ar putea fi luată în această săptămână. Printre acuzațiile apărute în presă se numără solicitarea a 100.000 de dolari în schimbul unor favoruri politice, acceptarea unor beneficii neadecvate și presupuse amenințări la adresa autorităților elene.

Oficialul, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a spus că Rubio a fost deosebit de furios, nu în ultimul rând pentru că a vizitat Atena chiar săptămâna trecută, iar Guilfoyle a participat la majoritatea, dacă nu chiar la toate, evenimentele sale şi l-a întâmpinat la sosire cu o îmbrăţişare plină de efuziune, în timp ce acuzaţiile se înmulţeau.

Acuzațiile la adresa lui Guilfoyle care au provocat nemulțumirea administrației Trump

Într-o serie de articole, The Wall Street Journal a relatat despre comportamentul discutabil al lui Guilfoyle, inclusiv despre o presupusă ameninţare la adresa unui oficial al ţării gazdă, acceptarea de cadouri şi servicii neadecvate şi oferta de a-şi folosi influenţa în cadrul administraţiei în schimbul plăţii unei facturi mari la cardul de credit.

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Guilfoyle nu a comentat direct aceste acuzaţii, deşi avocatul ei a declarat că ea nu a făcut nimic greşit, iar Ambasada SUA la Atena şi-a exprimat tacit sprijinul faţă de ea.

După ce i-a luat apărarea lui Guilfoyle în urma primului articol, Rubio a refuzat să comenteze public acuzaţiile tot mai numeroase. Miercuri, Rubio a declarat: "Ambasadoarea noastră a fost o ambasadoare puternică aici".

Însă, după ce miercuri seara a apărut un alt articol, Rubio i-a mustrat joi pe jurnalişti, înainte de a părăsi Atena, pentru că l-au întrebat despre acuzaţii, spunând că nu ştie dacă acestea sunt adevărate şi că nu va răspunde dacă nu le poate confirma.

"Voi umblaţi pe aici crezând că, doar pentru că o sursă v-a spus ceva şi voi aţi relatat asta, este adevărul absolut. Nu este adevărul absolut. Nu este adevărul absolut pentru mine. Nu aşa procedăm noi", a spus Marco Rubio la scările avionului său, în timp ce Guilfoyle, care se afla acolo pentru a-l vedea plecând, privea.

Oficialul a afirmat că Rubio a devenit din ce în ce mai frustrat pe măsură ce informaţiile apărute în presă se înmulţeau.

Departamentul de Stat verifică acuzațiile. Democrații cer o anchetă

Un al doilea oficial american, care a vorbit, de asemenea, sub condiţia anonimatului, a declarat că inspectorul general al Departamentului de Stat investighează acuzaţiile, care au început să apară pentru prima dată în WSJ la sfârşitul lunii trecute şi s-au înmulţit de atunci.

Al doilea oficial nu a putut preciza dacă a fost demarată o anchetă oficială a inspectorului general.

Inspectorii generali desfăşoară adesea anchete informale cu privire la plângerile împotriva membrilor personalului, iar de multe ori aceste anchete nu duc la o investigaţie completă, care poate avea ca rezultat măsuri disciplinare, inclusiv concedierea.

Departamentul de Stat a refuzat să comenteze cu privire la o eventuală anchetă a inspectorului general.

Cei doi lideri democraţi din comisiile pentru afaceri externe din Camera Reprezentanţilor şi din Senat, reprezentantul Gregory Meeks din New York şi senatoarea Jeanne Shaheen din New Hampshire, precum şi membrul cu cel mai înalt rang din comisia Camerei Reprezentanţilor pentru supraveghere şi reformă guvernamentală, Robert Garcia, democrat din California, au solicitat deja o anchetă asupra lui Guilfoyle.

Presupuse favoruri în schimbul achitării unei datorii de 100.000 de dolari

Încă de la sfârşitul lunii septembrie, The Wall Street Journal a prezentat în detaliu numeroase relatări despre comportamentul discutabil al lui Guilfoyle.

Primul său articol menţiona că aceasta le-a spus oaspeţilor la o recepţie că SUA ar putea submina guvernul grec dacă ar dori acest lucru (invocând România ca exemplu - n.r.), a promovat interesele comerciale ale unei anumite companii greceşti din domeniul construcţiilor şi energiei şi a permis lobbyist-ului acesteia să participe la întâlniri diplomatice private.

În timp ce Rubio se afla la Atena, The Wall Street Journal a relatat - publicând capturi de mesaje text - că Guilfoyle i-a cerut unui donator şi susţinător al lui Trump să-i achite o factură de 100.000 de dolari de pe cardul de credit chiar înainte de audierea sa de confirmare, promiţându-i acces la oficiali ai administraţiei, dacă ar fi făcut acest lucru.

Călătoriile de lux și comportamentul ambasadoarei SUA la Atena, în atenția presei

WSJ a relatat apoi că Guilfoyle s-a înfuriat pentru că nu a fost invitată la un eveniment cu tematică grecească în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, la începutul acestui an, şi a cerut să participe, lăudându-se în acelaşi timp cu o călătorie de lux în Franţa alături de directori ai companiei din domeniul energetic.

Un alt articol, publicat de Daily Mail, a afirmat că Guilfoyle a stârnit nemulţumirea personalului de la Ambasada SUA din Atena şi a depăşit limitele unui comportament adecvat ca reprezentant de vârf al guvernului SUA în Grecia.

Guilfoyle este o fostă prezentatoare a canalului Fox News şi procuror din California, care a fost cândva logodită cu fiul lui Trump, Donald Jr., şi a fost căsătorită cu actualul guvernator al Californiei, democratul Gavin Newsom, considerat unul dintre posibilii candidaţi democraţi la alegerile prezidenţiale din 2028.