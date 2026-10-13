Kimberly Guilfoyle a anunțat că acuzațiile formulate la adresa sa sunt false, după ce Casa Albă i-a cerut să demisioneze din funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia. Decizia vine în urma unor informații potrivit cărora aceasta ar fi solicitat unui donator al președintelui Donald Trump să îi achite o datorie de aproximativ 100.000 de dolari, în schimbul accesului la oficiali ai administrației americane. Guilfoyle a fost implicată și într-un scandal după ce ar fi afirmat că Statele Unite ar fi putut contribui la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

UPDATE. Kimberly Guilfoyle susține că acuzațiile sunt false

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Kimberly Guilfoyle a respins acuzațiile apărute în presă și a afirmat că își va apăra "reputația și integritatea".

"Aceste acuzații sunt false și intenționez să îmi apăr cu fermitate numele, reputația și integritatea", a transmis aceasta.

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"Funcţia de ambasador al Statelor Unite în Grecia a reprezentat onoarea vieţii mele. Le voi fi veşnic recunoscătoare preşedintelui Donald J. Trump şi secretarului de stat Marco Rubio pentru că mi-au încredinţat privilegiul extraordinar de a reprezenta cea mai mare ţară din istoria lumii", a mai scris Kimberly Guilfoyle pe X.

Guilfoyle a susținut că mandatul său diplomatic a contribuit la extinderea exporturilor americane de gaz natural lichefiat către Europa, la dezvoltarea Coridorului Vertical și la consolidarea cooperării în domeniul apărării și securității. Totodată, ea și-a reafirmat sprijinul pentru Donald Trump și pentru secretarul de stat Marco Rubio.

"I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze", a declarat Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a președintelui Donald Trump, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor. Aceasta nu a oferit detalii suplimentare cu privire la solicitarea administrației americane, scrie CNBC.

"A fost un atu valoros pentru echipa noastră și îi dorim mult succes în continuare", a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Statutul ambasadoarei a intrat în atenția publică în urma mai multor articole critice privind comportamentul său, atât înainte de preluarea funcției diplomatice, cât și după numirea în acest post.

Solicitată de CNBC să ofere informații suplimentare, Casa Albă a făcut trimitere la declarațiile purtătoarei de cuvânt, fără să formuleze alte precizări.

Trump anunțase că analizează posibilitatea demiterii ambasadoarei Kimberly Guilfoyle

Cu mai puțin de o zi înainte de anunțul privind solicitarea demisiei, Donald Trump lăsase să se înțeleagă că viitorul diplomatic al lui Guilfoyle ar putea fi în pericol. Întrebat de un reporter, la Casa Albă, dacă ia în calcul demiterea ambasadoarei, președintele american a răspuns: "Ei bine, analizăm situația".

"Da, nu suntem mulțumiți", a adăugat Trump, fără să ofere detalii despre motivele nemulțumirii.

Kimberly Guilfoyle a fost logodită anterior cu Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american.

Acuzații privind favoruri politice și beneficii necuvenite

Potrivit unor articole publicate de The Wall Street Journal, Kimberly Guilfoyle ar fi solicitat unui donator și susținător al lui Donald Trump să îi achite o datorie de aproximativ 100.000 de dolari de pe cardul de credit, promițându-i în schimb acces la oficiali ai administrației americane. Mesajele text publicate de ziar ar fi fost schimbate înainte de audierea de confirmare a ambasadoarei.

Alte acuzații vizează acceptarea unor cadouri și servicii considerate neadecvate, promovarea intereselor comerciale ale unei companii grecești și presupuse amenințări la adresa unui oficial elen. Într-un alt episod relatat de presă, Guilfoyle ar fi afirmat că Statele Unite ar putea submina guvernul grec dacă ar dori acest lucru, așa cum ar fi făcut și în cazul lui Ilie Bolojan.

Guilfoyle, controverse după declarațiile despre România

Kimberly Guilfoyle a ajuns în centrul unui scandal politic după ce presa americană a dezvăluit că ar fi amenințat, în martie, într-o întâlnire la Atena, că "putem face asta în orice țară vrem. Putem face asta și aici", făcând referire la prăbușirea guvernului din România.

După cina de la Atena, Guilfoyle a călătorit la București, unde s-a întâlnit, la sfârșitul lunii martie, cu membri ai Partidului Social Democrat, printre care liderul partidului, Sorin Grindeanu, și ministrul Energiei de la acea vreme, Bogdan Ivan. Nu este clar dacă ambasadoarea i-a sfătuit să se retragă din coaliția de guvernare, subliniază Financial Times.

Două persoane familiarizate cu discuțiile respective au spus pentru FT că Guilfoyle s-a dus la București pentru a promova așa-numitul Coridor Vertical, un coridor de gaze din Grecia până în Ucraina, care trece prin Bulgaria și România, și a făcut presiuni ca România să cumpere cantități semnificative de gaz natural lichefiat din SUA.

Până în prezent, Casa Albă nu a oferit explicații suplimentare privind motivele concrete ale solicitării de demisie.