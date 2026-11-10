Nicuşor Dan respinge ideea implicării SUA în căderea guvernului Bolojan: "A făcut o glumă"

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, în cadrul conferinţei de presă susţinute marţi, cum a văzut dezvăluirile Wall Street Journal potrivit cărora americanii ar fi demis guvernul Bolojan.

"WSJ a spus că la o cină în Grecia doamna ambasadoare a făcut o glumă privind guvernul de la București. A făcut o afirmație glumind. De aici la o moțiune de cenzură votată de 200 și de parlamentari e cale foarte, foarte lungă", a fost răspunsul preşedintelui Nicuşor Dan.

Vă reamintim că la finalul lunii septembrie, Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, ar fi declarat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Guilfoyle a precizat că SUA pot face acest lucru oricărei ţări, potrivit Wall Street Journal.

"În martie, la o cină la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți oaspeți. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle a spus grupului: 'Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici (n. red. Grecia)', potrivit unei persoane care a participat la cină și altora cărora li s-a povestit despre acest episod. Conversația a devenit aprinsă, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat această descriere a schimbului de replici", au scris cei de la Wall Street Journal.

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În octombrie, Guilfoyle a demisionat din funcția de ambasadoare a SUA în Grecia. Decizia a venit în urma unor informații potrivit cărora aceasta ar fi solicitat unui donator al președintelui Donald Trump să îi achite o datorie de aproximativ 100.000 de dolari, în schimbul accesului la oficiali ai administrației americane. Ea a anunțat că acuzațiile formulate la adresa sa sunt false, după ce Casa Albă i-a cerut să demisioneze.