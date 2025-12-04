Donald Trump spune că Vladimir Putin şi-ar dori să pună capăt războiului de la graniţa cu România. Asta, deşi negocierile de pace dintre Statele Unite şi Rusia s-au încheiat fără progrese notabile. Donald Trump spune că Vladimir Putin şi-ar dori să pună capăt războiului de la graniţa cu România. Asta, deşi negocierile de pace dintre Statele Unite şi Rusia s-au încheiat fără progrese notabile.

Din Biroul Oval, Donald Trump a făcut o trecere în revistă a discuţiilor de la Moscova dintre emisarul şi ginerele său cu Vladimir Putin.

Donald Trump: Pot să vă spun că au avut (n.r Witkoff şi Kushner) o întâlnire destul de bună cu preşedintele Putin.

Reporter: Când aţi vorbit cu Witkoff şi Kushner aseară, v-au dat impresia că preşedintele Putin vrea să pună capăt războiului, să facă pace?

Articolul continuă după reclamă

Donald Trump: Da, ar vrea să pună capăt războiului.

La rândul său, Volodimir Zelenski cere mai multă implicare din partea partenerilor.

"O pace demnă este posibilă doar dacă interesele Ucrainei sunt luate în considerare. […] Ne pregătim pentru întâlniri în Statele Unite" a spus preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

După negocierile cu ginerele lui Donald Trump şi emisarul special Witkoff, Putin a insistat pentru controlul total al regiunii Donbas şi ca regiunile anexate să fie recunoscute drept ruse, pretenţie refuzată din start de Kiev.

Putin dă vina pe europeni pentru lipsa rezultatelor

Lipsa rezultatelor a fost pusă pe seama europenilor.

"Sunt de partea războiului" a declarat preşedintele rus Vladimir Putin.

"Avem o parte care îşi doreşte o pace în mod echitabil şi o parte care crede că, atâta timp cât mai avansează, dacă avansează un centimetru, va refuza pacea" a spus preşedintele României, Nicuşor Dan.

În acest timp, miniştrii de Externe ai Uniunii Europene s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta securitatea celor 27 de state membre.

"Rusia nu acţionează singură, ci lucrează îndeaproape cu China, Coreea de Nord și Iran" a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Comisia Europeană a propus acordarea Ucrainei de 90 de miliarde de euro în finanțare pe o perioadă de doi ani.

