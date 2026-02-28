Antena Meniu Search
Trump spune că se apropie o "decizie importantă" privind Iranul: "Sunt oameni foarte dificili"

Preşedintele SUA Donald Trump a recunoscut vineri că se confruntă cu o alegere dificilă privind modul în care va gestiona relaţia cu Iranul, după ce eforturile diplomatice s-au dovedit nesatisfăcătoare, relatează CNN, citat de news.ro.

de Alexandru Badea

la 28.02.2026 , 07:45
"Avem de luat o decizie importantă", le-a spus el susţinătorilor adunaţi în Corpus Christi, Texas, unde îşi promova agenda energetică. Trump a afirmat că decizia "nu este uşoară" şi că Iranul este implicat de mult timp în acţiuni ostile. "Avem o ţară care, de 47 de ani, a spulberat picioarele şi braţele oamenilor", a spus el.

"Vor să facă un acord, dar trebuie să fie un acord care să aibă substanţă", a declarat preşedintele SUA. El a precizat că s-a consultat cu cei doi senatori republicani ai statului Texas, Ted Cruz şi John Cornyn, la bordul Air Force One, în timp ce se deplasa spre stat. "Am spus că trebuie să facem un acord care să fie cu adevărat semnificativ", a adăugat Trump, completând: "Aş prefera să o facem pe cale paşnică. Dar sunt oameni foarte dificili".

