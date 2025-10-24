Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trump spune că un donator privat a oferit 130 mil. dolari pentru a acoperi salariile militarilor în shutdown

Preşedintele american Donald Trump a declarat, joi, că un donator privat bogat a oferit guvernului american 130 de milioane de dolari pentru a acoperi potenţialele deficite salariale militare cauzate de blocajul administrativ în derulare, scrie Reuters, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 24.10.2025 , 12:17
Trump spune că un donator privat a oferit 130 mil. de dolari pentru a acoperi salariile militarilor în shutdown Preşedintele american Donald Trump. 21 octombrie 2025

Vorbind la un eveniment la Casa Albă, Trump l-a lăudat pe bogatul donator numindu-l patriot şi "prieten de-al meu", dar a refuzat să-i spună numele.

"Ne-a sunat zilele trecute şi ne-a spus: 'Aş dori să acopăr orice deficit pe care îl aveţi din cauza închiderii blocajului democrat, pentru că iubesc armata şi iubesc ţara'", a afirmat Trump.

Administraţia se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a se asigura că militarii activi îşi primesc salariile, în ciuda impasului bugetar. Trump a semnat anterior un ordin executiv care cerea Pentagonului să redirecţioneze fondurile de cercetare neutilizate pentru a acoperi salariile.

Articolul continuă după reclamă

Guvernul federal al SUA, închis parţial de la 1 octombrie 

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a spus că schimbarea finanţării militare este o soluţie temporară şi a avertizat că trupele ar putea în curând să îşi piardă salariile dacă Congresul nu reuşeşte să adopte o rezoluţie bugetară.

Guvernul federal al SUA este parţial închis de la 1 octombrie, deoarece membrii Congresului rămân blocaţi în ceea ce priveşte un nou buget, disputele privind subvenţiile pentru asistenţă medicală fiind în centrul impasului.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donald trump sua shutdown
Înapoi la Homepage
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”
Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi făcut modificări de structură în apartament?
Observator » Ştiri externe » Trump spune că un donator privat a oferit 130 mil. dolari pentru a acoperi salariile militarilor în shutdown