Europa trebuie să se comporte ca o putere pe scena mondială, altfel riscă să fie dezintegrată de Donald Trump. Avertismentul îi aparţine lui Emmanuel Macron şi a fost lansat într-o săptămână decisivă pentru continent.

Mâine, Nicuşor Dan şi ceilalţi şefi de state şi guverne discută măsuri pentru a face faţă concurenţei cu Statele Unite şi China. În paralel, ţările europene au reluat contactele cu Moscova pentru a negocia pacea în Ucraina.

Într-un interviu pentru mai multe publicaţii europene, Emmanuel Macron a avertizat că Donald Trump are o atitudine făţiş antieuropeană şi că doreşte dezintegrarea Uniunii Europene. Concluzia liderului de la Elysee este că urmează noi conflicte cu Washingtonul.

"Statele Unite, aliatul nostru, devin din ce în ce mai conflictuale. Avem câteva opţiuni. Putem să încercăm să ajungem la un compromis cu cei care vor să ne ucidă economia, să devenim ceea ce eu numesc vasali fericiţi. O altă variantă este să ne trezim, dar să accelerăm clar. Avem nevoie o o nouă scară şi de o nouă viteză în abordarea noastră pentru a împiedica fragmentarea, slăbirea şi umilirea Europei", a declarat Emmanuel Macron.

Afirmaţiile vin după ce, în primul an de mandat, Donald Trump a impus taxe vamale de 15% blocului comunitar şi a ameninţat anexarea cu forţa a Groenlandei.

Macron propune emiterea unor euro-obligaţiuni pentru a strânge 1.200 de miliarde de euro anual, bani de investiţii în sectoare vitale precum securitate și apărăre, energie verde și inteligența artificială.

Şefa Comisiei Europene a anunţat reguli unice în cele 27 de state pentru mediul de afaceri.

"Avem a doua cea mai mare economie a lumii, dar o conducem cu frâna de mână trasă", a declarat Ursula von der Leyen.

Ursula von de Leyen a deschis calea pentru Europa cu două viteze, care permite statelor membre să avanseze rapid în domenii economice în grupuri mai mici, fără a fi blocate de lipsa unanimității.

"Este evident că nu este în avantajul României existenţa unei potenţiale Europe cu mai multe viteze", a declarat Victor Negrescu, europarlamentarul.

"În momentul în care noi începem să găsim scuze sau motive, hai să ne împărţim în nouă, în trei, unii mai buni, unii mai proşti, ar fi sfârşitul proiectului european", a declarat Dan Barna, europarlamentar.

Toate propunerile vor fi discutate mâine, de liderii europeni.

"Şefii de state şi guverne se vor reuni la Castelul Alden Biesen, din Belgia. Liderii vor discuta în spatele uşilor închise măsurile de relansare a economiei europene pentru a face faţă concurenţei globale cu Statele Unite şi China. Dialogul se anunţă unul extrem de tensionat pentru fiecare ţară are strategia ei, însă toţi sunt de acord că este o chestiune urgentă care trebuie rezolvată. La această reuniune, România va fi reprezentată, desigur, de preşedintele Nicuşor Dan, care nu susţine ideea aceasta a Europei cu două viteze şi cere de-birocratizarea", a explicat Bianca Iacob, reporter Observator.

Pe plan militar, Parisul a redeschis un canal de comunicare cu Moscova pentru a negocia încheierea conflictului din Ucraina, dar Kremlinul spune că Europa s-a discreditat.

