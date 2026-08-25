Statele Unite şi Canada fac schimb de taxe vamale şi de insulte.

Numit lacheu de Donald Trump, premierul provinciei Ontario i-a întors replica. Conflictul a apărut după ce preşedintele american a anunţat tarife mai mari cu 50% pe importurile de piese auto şi oţel.

Replica venită din Canada

Guvernul de la Ottawa a răspuns cu măsuri identice pentru bunuri în valoare de 20 de miliarde de dolari, dar liderul de la Casa Albă insistă să aibă ultimul cuvânt. A ameninţat că schimbă numele lacului Ontario, de la graniţa dintre cele două ţări, în Lacul America.

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"Nu îi răspund unui dictator precum preşedintele Trump. Unui bătăuş precum preşedintele Trump. Este genul de tip care, la şcoală, ți-ar lua banii de prânz într-o zi. Nu voi primi sfaturi de la un tip care este regele falimentelor. Tipul ăsta e un ratat. O să luptăm cu toată puterea", a declarat Doug Ford, premierul provinciei Ontario.