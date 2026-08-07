Arabia Saudită, Turcia şi Pakistan au semnat un acord de apărare comună prin care stabilesc că un atac armat asupra unuia dintre cele trei state va fi considerat un atac împotriva tuturor. Pactul a fost anunţat după o întâlnire desfăşurată la Mecca între prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi premierul pakistanez Shehbaz Sharif, relatează BBC.

Arabia Saudită, Turcia şi Pakistan au semnat un acord de apărare reciprocă în plin război în Orientul Mijlociu - Sursa: Profimedia

Noua înţelegere vine într-un context regional tensionat, marcat de războiul dintre Statele Unite şi Iran, conflict care a afectat securitatea în Golful Persic şi a perturbat traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz şi Marea Roşie, rute esenţiale pentru transportul petrolului.

Potrivit declaraţiei comune, acordul urmăreşte "consolidarea descurajării colective împotriva oricărui act de agresiune" şi prevede extinderea cooperării militare între cele trei state. Documentul nu detaliază însă obligaţiile concrete ale fiecărei părţi. Un oficial turc a precizat că pactul are un caracter exclusiv defensiv.

Pactul reuneşte trei dintre cele mai influente state musulmane

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Arabia Saudită şi Pakistanul anunţaseră deja un acord bilateral de apărare în urmă cu un an, însă noul document extinde colaborarea şi include Turcia, una dintre cele mai importante puteri militare din regiune.

Pentru Arabia Saudită, acordul reprezintă o garanţie suplimentară de securitate într-o perioadă în care echilibrul de putere din Orientul Mijlociu s-a schimbat semnificativ. După escaladarea conflictului dintre Iran, SUA şi Israel, regatul saudit s-a confruntat cu ameninţări directe la adresa infrastructurii energetice şi a transporturilor maritime.

Pakistanul vede în acest parteneriat o oportunitate de a-şi consolida poziţia strategică, mai ales după tensiunile militare recente cu India. Sprijinul economic al Arabiei Saudite şi capacităţile militare şi industriale ale Turciei sunt considerate avantaje importante pentru Islamabad.

Industria de apărare a Turciei, principalul beneficiar

Pentru Ankara, acordul deschide perspective importante pentru industria de apărare, una dintre cele mai dezvoltate ramuri ale economiei turce. Experţii estimează că parteneriatul va favoriza producţia comună de echipamente militare, transferul de tehnologie şi creşterea interoperabilităţii dintre armatele celor trei state.

Deşi pactul prevede apărare reciprocă, analiştii atrag atenţia că aplicarea lui ar putea ridica numeroase dileme diplomatice. Nu este clar, de exemplu, dacă Turcia ar fi obligată să sprijine Arabia Saudită într-un eventual nou conflict cu rebelii Houthi din Yemen sau dacă Riadul ar interveni în cazul unei escaladări militare între Pakistan şi India.

Cu toate acestea, principalul obiectiv al acordului pare să fie descurajarea unor eventuale agresiuni. Prin asocierea celor trei puteri regionale, costul unui atac împotriva oricăreia dintre ele devine considerabil mai ridicat.