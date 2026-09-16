Satul în care o casă cu 2 camere se vinde cu 5.500 de euro. Preţul e negociabil cu o condiţie

O casă bătrânească din lemn masiv este scoasă la vânzare într-un sat din Gorj pentru 5.500 de euro. Construcția are două camere și aproximativ 30 de metri pătrați, iar prețul este negociabil dacă viitorul proprietar se ocupă singur de demontarea ei.

Casa se află în Runcu, unul dintre satele din Gorj cunoscute pentru gospodăriile tradiționale din zona de sub munte. Construcția este una veche, din lemn masiv, și a fost ridicată folosind cuie de lemn. Astăzi, însă, casa este în paragină și nu este prezentată ca o locuință gata de mutat.

Proprietarul cere 5.500 de euro, cu mențiunea că prețul este negociabil dacă persoana care o cumpără se ocupă de demontare. Există și varianta în care demontarea și numerotarea elementelor sunt făcute de vânzător, însă în acest caz prețul urmează să fie stabilit separat, potrivit anunţului de vânzare.

Casa are două camere și aproximativ 30 de metri pătrați și se vinde nemobilată și neutilată. Practic, anunțul se adresează mai degrabă cuiva interesat să recupereze și să reconstruiască o casă tradițională din lemn, decât unui cumpărător care caută o locuință în care să se mute imediat.

Articolul continuă după reclamă

Runcu are în jur de 1.100 de locuitori și o istorie documentată de mai bine de cinci secole. Satul a atras în ultimii ani și atenția unor străini interesați de casele tradiționale românești. Un britanic a cumpărat aici o casă veche de peste un secol și a transformat-o într-o cafenea.