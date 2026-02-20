Moldoveni recrutați de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina. Li se promiteau 100.000 de dolari

Autoritățile din Moldova și Ucraina au destructurat un grup coordonat de serviciile secrete ruse, care plănuia asasinarea unor persoane publice ucrainene, inclusiv politicieni, jurnaliști, activiști și militari. 11 suspecții au fost reținuți atât în Moldova, cât și în Ucraina, iar pentru fiecare asasinat erau promise recompense de până la 100.000 dolari. Principalul suspect este un moldovean recrutat în închisoare în Rusia, unde își ispășea o pedeapsă pentru trafic de droguri. După transferul în penitenciarele din Moldova, unde și-a continuat sentința, a fost grațiat în 2022. Scopul grupului era să provoace panică și destabilizare în Ucraina.

Serviciile speciale ruse au recrutat cetățeni moldoveni pentru a ucide persoane publice și oficiali din Ucraina - SBU

O operațiune comună a autorităților din R. Moldova-Ucraina, cu denumirea de cod "Enigma 2.0", desfășurată pe teritoriul ambelor state, a dejucat o rețea de spionaj și asasinate plătite de Rusia. Concret, serviciile speciale ruse au recrutat cetățeni moldoveni, pe care i-au trimis în Ucraina pentru a ucide persoane publice și oficiali, relatează Ukrainska Pravda.

Aceștia adunau informații detaliate despre ținte, cum ar fi unde locuiau și lucrau, obiceiuri zilnice și nivelul de securitate, și planificau metodele de asasinat: prin atacuri armate sau amplasarea de explozibili. Grupul era coordonat de un tânăr de 34 de ani, din Moldova, care avea mai mulți asistenți. Aceștia recrutau tineri, inclusiv studenți ai școlilor militare, pentru a fi asasini.

Principalul suspect a fost recrutat de serviciile speciale ruse în timp ce își ispășea o pedeapsă pentru trafic de droguri într-o închisoare din Rusia.

Ulterior, acesta a fost transferat în penitenciarele din Moldova, unde și-a executat sentința până în 2022, când a fost grațiat prin decret prezidențial. Pe teritoriul Moldovei au fost reținute patru persoane, iar pe cel al Ucrainei au mai fost reținuți șapte indivizi, cu vârste de 19-43 de ani, din Chișinău și alte localități.

Finanțarea și instrucțiunile veneau de la Rusia prin criptomonede și canale securizate, cu recompense promise de până la 100.000 dolari pentru fiecare asasinat. Printre ținte se aflau un jurnalist cunoscut, inclus pe lista "extremiștilor" din Rusia, activiști, militari, membri ai Legiunii Internaționale și un activist pro-Ucraina de origine rusă.

Serviciile speciale ruse intenționau să folosească asasinatele pentru a răspândi panică și a destabiliza situația socio-politică din Ucraina. În urma perchezițiilor au fost ridicate arme de foc, muniții, grenade de luptă și mijloace de comunicare. Suspecții riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață în Ucraina.

