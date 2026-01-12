Rusia susţine că a folosit racheta Oreşnik pentru a lovi o uzină aeronautică din Liov

Ministerul rus al Apărării a declarat luni că racheta sa de ultimă de generaţie Oreşnik, utilizată vineri în cadrul loviturilor masive împotriva Ucrainei, a ţintit o uzină aeronautică din Liov (Lviv/vest), relatează AFP, citată de Agerpres.

Utilizarea acestui tip de rachetă, pentru a doua oară de la începutul ofensivei ruse în Ucraina în 2022, a fost condamnată de Uniunea Europeană, Berlin, Paris şi Londra, care au considerat-o drept o "escaladare" din partea Moscovei.

Moscova nu precizase până acum ţinta atacului său cu racheta balistică hipersonică Oreşnik

"Potrivit informaţiilor confirmate din mai multe surse independente, în urma loviturii efectuate în noaptea spre 9 ianuarie de către forţele armate ruse cu ajutorul sistemului mobil de rachete balistice terestre 'Oreşnik', uzina de stat pentru repararea avioanelor din Liov a fost scoasă din serviciu", a indicat ministerul rus.

Această uzină, potrivit Moscovei, era utilizată pentru "repararea şi mentenanţa materialului aeronautic al forţelor armate ucrainene, inclusiv avioane F-16 şi MiG-29 furnizate de ţările occidentale". Moscova nu precizase până luni ţinta atacului său cu racheta balistică hipersonică Oreşnik, capabilă să transporte ogive nucleare, dar care în atacul de vineri a purtat încărcătură convenţională.

Întrebat despre acest subiect, purtătorul de cuvânt al Forţelor aeriene ucrainene, Iuri Ignat, a declarat că Kievul nu comunică niciodată ţintele lovite în urma atacurilor ruseşti. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat vineri că Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri regiunea Liov cu o rachetă Oreşnik şi a prezentat imagini cu fragmente prezentate ca provenind de la această rachetă.

SBU indicase că Moscova lovise "infrastructuri civile" în apropierea frontierei cu UE, fără să precizeze ţinta vizată şi nici amploarea pagubelor. Atacurile masive lansate de Rusia vinerea trecută asupra Ucrainei au făcut patru morţi la Kiev şi au lăsat fără încălzire jumătate din imobilele rezidenţiale din capitala ucraineană. Consiliul de Securitate al ONU urmează să se întrunească luni, la solicitarea Ucrainei, după aceste lovituri şi utilizarea de către Moscova a rachetei sale de ultimă generaţie Oreşnik.

