Tensiuni la nivel înalt în Uniunea Europeană pe tema viitorului buget multianual. România şi alte cincisprezece ţări membre cer bani mai mulţi pentru agricultură şi apărarea flancului estic, lucru respins de statele bogate, în frunte cu Olanda. Reuniţi în Cipru, liderii europeni au reuşit să deblocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei.

Pentru perioada 2028 - 2034, Comisia Europeană propune un buget de 1.800 de miliarde de euro. Suma este cu 600 de miliarde mai mare decât cea actuală, iar Olanda şi Germania resping din start creşterea contribuţiilor.

"Pentru România, mesajele noastre au fost - ne dorim un buget ambiţios, mare, astfel încât toate chestiunile care preocupă Europa să se întâmple. Securitate, competitivitate, să nu uităm de agricultură şi de coeziune. Ne dorim o împărţire echitabilă a acestor bani, astfel încât să crească economiile din toate statele membre şi să nu creştem decalajul care evident există în momentul acesta", a declarat Nicuşor Dan.

În prima zi a summitului, şefii de state şi guverne au aprobat împrumutul în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Articolul continuă după reclamă

"Decizia forţează Rusia să se gândească mai mult la negocieri. Înseamnă că Ucraina are bani pentru producţia internă, în primul rând", a spus Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Lucrurile nu au mers la fel de bine când a venit vorba despre aderarea Kievului la blocul comunitar. Mai mulţi lideri se opun unui proces accelerat, aşa cum cere Volodimir Zelenski.

"Pentru Comisia Europeană cred că este important să ofere un calendar precis și inițiative care să fie luate în următoarele săptămâni pentru Ucraina și Moldova, care așteaptă deschiderea acestor capitole", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

"Susţinem aderarea Ucrainei, dar nu cred că este realist să ne aşteptăm ca asta să se întâmple la 1 ianuarie 2027", a precizat Andrej Plenkovic, premierul Croaţiei.

La cererea Ciprului, singura ţară a Uniunii Europene atacată de Iran în timpul conflictului, liderii europeni au decis să dezvolte un plan operaţional pentru clauza de apărare reciprocă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰