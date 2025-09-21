Ucraina impune sancţiuni împotriva candidaţilor pro-ruşi de la alegerile parlamentare din Republica Moldova

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancţiuni împotriva politicienilor pro-ruşi din Republica Moldova, cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din ţara vecină, informează dpa, citat de Agerpres.

Măsurile punitive sunt îndreptate "împotriva persoanelor care destabilizează Moldova în interesul Moscovei", a declarat Zelenski într-un mesaj video transmis sâmbătă.

"Ucraina susţine Moldova, iar noi suntem interesaţi de stabilitatea vecinului nostru - şi de succesul Moldovei", a afirmat el.

Pe lista de 11 nume se află şi Evghenia Guţul, başcana regiunii autonome Găgăuzia din Moldova. Ea a fost alimentată de Moscova pentru a se opune preşedintei moldovene pro-europene Maia Sandu, comentează Reuters.

Sancţiunile sunt mai degrabă simbolice decât practice. Ele înseamnă că acestor persoane nu li se permite să se implice în activităţi economice în Ucraina.

Forţele pro-europene şi pro-ruse sunt în dispută de mult timp pe tema direcţiei de acţiune în Republica Moldova, situată între Ucraina şi România, reaminteşte Reuters.

Republica Moldova este candidată la aderarea la UE, motiv pentru care Bruxellesul şi mai multe ţări au făcut lobby pentru continuarea apropierii.

Sondajele sugerează că partidul Maiei Sandu, PAS (Partidul pentru Acţiune şi Solidaritate), ar putea deveni din nou cea mai puternică forţă politică la alegerile din 28 septembrie, dar nu va mai putea guverna singur.

