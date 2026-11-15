Cedarea Donbass-ului, la schimb cu protecţia NATO. Este oferta făcută de Statele Unite lui Volodimir Zelenski, după discuţiile de pace de la Abu Dhabi. Liderul de la Kiev spune că nu va încalca suveranitatea țării, dar admite că o astfel de variantă ar putea fi decisă prin referendum, dacă şi numai dacă Ucraina primește garanții ferme de securitate.

Ucraina ar urma să-şi retragă armata din regiunea Donbass, din estul ţării, pentru care Kievul şi Moscova poartă lupte grele de peste patru ani. Propunerea a fost adusă în discuție, pentru prima dată, de emisarii lui Donald Trump, în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. În schimbul cedării controlului asupra întregii regiuni, din care Rusia ocupă aproape 90 la sută, Washingtonul a pus pe masă scenariul aderării Ucrainei la NATO.

O astfel de mutare ar schimba radical harta de securitate a Europei. În prezent, Rusia are o graniță terestră directă de aproximativ 2.550 de kilometri cu statele membre NATO. Dacă Ucraina ar intra în Alianță, granița terestră dintre NATO și Rusia ar crește cu aproape încă 2.000 de kilometri. Iar Moscova nu ar accepta niciodată aşa ceva, spun experţii. În plus, ar fi nevoie ca toţi membrii NATO să fie de acord cu aderarea Ucrainei, iar ucraineni ar trebui să voteze, la referendum, că sunt de acord cu cedarea teritoriului.

"Există numeroase dificultăți în punerea acestui acord în aplicare, chiar dacă Ucraina și Rusia ar ajunge la o înţelegere. Rusia respinge categoric această propunere. Ar trebui să se ajungă la un acord privind încetarea focului pentru a putea demara procesul de aderare a Ucrainei la NATO", a explicat Gustav Gressel, expert militar.

Articolul continuă după reclamă

"Este clar că sistemul actual (n.r. - de securitate europeană) nu funcționează. Acest lucru este evident pentru toată lumea. Așadar, sperăm că reprezentanții țărilor europene vor sprijini, la rândul lor, eforturile menite să conducă la un acord privind cadrul unei noi arhitecturi pe termen lung a securității și păcii indivizibile", a declarat Yuri Ushakov, consilierul lui Vladimir Putin.

Totodată, americanii recalculează costurile strategice ale retragerii trupelor din estul Europei. Surse citate de Bloomberg spun că numărul soldaţilor care se vor întoarce acasă ar urma să fie de 5 mii, de 5 ori mai puţin decât era preconizat iniţial. În plus, americanii tocmai au decis că îşi vor construi o bază militară permanentă în Polonia.