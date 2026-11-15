Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul din Miami. 2 persoane au fost rănite

Două avioane s-au ciocnit, sâmbătă seara, pe pista Aeroportului Internaţional din Miami, la doar o zi după ce suspendarea zborurilor la nivel naţional a provocat numeroase anulări şi haos în transportul aerian, scrie CNN.

”Vârful aripii unui Boeing 737 al companiei Copa Airlines a lovit botul unui Boeing 767 al companiei UPS în timp ce avioanele rulau pe pistă”, a declarat Administraţia Federală a Aviaţiei.

Două persoane au fost rănite în urma coliziunii, care a avut loc în jurul orei 21:15, a declarat pentru CNN Greg Chin, directorul de comunicare al aeroportului.

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”Rulam după aterizare cu o viteză normală când, dintr-o dată, am auzit zgomotul din jurul meu devenind tot mai puternic, urmat de un ţipăt colectiv şi apoi de impactul cu o altă aeronavă care a lovit-o pe a noastră”, a declarat pentru CNN Cesar Ferreira, un pasager al companiei Copa.

”În interiorul cabinei, am simţit cum avionul s-a smucit brusc într-o parte. La început, unii pasageri au început să intre în panică, dar echipajul Copa a reacţionat rapid, convingând pe toată lumea să rămână pe locurile lor”, a spus Ferreira.

Controlorii de trafic aerian le-au indicat membrilor echipajului UPS să cedeze trecerea zborului Copa, a precizat FAA. Agenţia investighează coliziunea.

UPS a declarat că este ”hotărâtă să colaboreze cu autorităţile pentru a stabili ce s-a întâmplat” şi a menţionat că echipajul său este în siguranţă.

Copa Airlines a declarat într-un comunicat că regretă "neplăcerile pe care acest incident le-ar putea cauza pasagerilor noştri. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră principală şi vom coopera cu autorităţile pe parcursul anchetei”.

Incidentul are loc în contextul în care aeroporturile din întreaga ţară depun eforturi pentru a relua operaţiunile normale de zbor, după suspendarea zborurilor dispusă vineri de FAA, care i-a obligat pe unii pasageri să doarmă pe podelele terminalelor aeroportuare, aşteptând reprogramarea zborurilor.

”Cineva ne-a lovit”, a spus pilotul zborului Copa Airlines în înregistrarea audio a controlului traficului aerian, în timp ce controlorul a întrebat echipajul avionului UPS dacă au intrat în contact.

”Da, am mers prea departe, iar apoi el... ne-a atins cu aripa”, a răspuns pilotul UPS în înregistrare.

”Se pare că ne lipseşte vârful aripii stângi”, a spus ulterior pilotul Copa.

Ferreira a spus că, după aproximativ 10 minute, căpitanul a anunţat că nu exista niciun pericol iminent şi că va fi adus un tractor pentru a muta avionul.

Toţi cei 166 de pasageri şi cei şase membri ai echipajului au debarcat între timp, iar avionul a fost dus înapoi la terminal, a precizat compania aeriană în comunicatul său.

O fotografie a avionului UPS arată botul acestuia îndoit, cu o gaură mare în panouri.

Zborul Copa Airlines tocmai aterizase în Miami din Panama City, Panama, iar un zbor UPS se pregătea să decoleze spre Bogotá, Columbia, în momentul incidentului.

Rănile celor două persoane au fost minore şi ambele au fost îngrijite la faţa locului de echipele de pompieri şi de salvare, a spus Chin.