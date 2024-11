Ucraina nu are radare pentru a detecta racheta Oreşnik, nici sisteme de interceptare, dar anunţă că nu va opri atacurile în Rusia

Vladimir Putin a escaladat joi conflictul cu Occidentul, anunţând că Rusia a lansat o nouă rachetă balistică cu rază intermediară asupra Ucrainei ca răspuns la atacurile recente cu rachete americane ATACMS și britanice Storm Shadow asupra teritoriului rusesc. Ucraina nu are radare pentru a detecta rachetele Oreşnik, nici sisteme să le oprească.

Ucraina nu are radare pentru a detacta racheta Oreşnik, nici sisteme să o oprească, dar anunţă că nu va opri atacurile în Rusia - Profimedia

Război în Ucraina. Vladimir Putin a transmis joi Occidentului că Rusia ia în considerare să lovească facilitățile militare ale țărilor "care permit ca armele lor să fie folosite împotriva facilităților noastre". Avertismentul a venit la câteva ore după ce armata rusă a lansat asupra Ucrainei o rachetă balistică cu capacitate nucleară, despre care oficialii și analiștii occidentali au spus că are rolul de a genera teamă la Kiev și în Occident. Deși racheta transporta doar focoase convenționale, prin utilizarea ei, Moscova a dat semnale că Rusia ar putea lovi cu arme nucleare dacă vrea, relatează The New York Times (NYT).

"Conflictul regional din Ucraina, provocat anterior de Occident, a dobândit elemente de caracter global", a spus Putin într-un discurs rar adresat națiunii. "Dezvoltăm rachete cu rază scurtă și medie ca răspuns la planurile SUA de a produce și desfășura rachete cu rază medie şi scurtă în Europa și regiunea Asia-Pacific."

Putin a lansat frecvent amenințări legate de folosirea armelor nucleare pentru a încerca să creeze confuzie în Occident și să oprească sprijinul pentru Ucraina. Dar lansarea unei rachete cu rază intermediară de acțiune, cu capacități nucleare, în Ucraina și catalogarea atacului drept o amenințare pentru Occident au crescut și mai mut tensiunile.

Putin a numit atacul cu rachetă de joi un "test" de succes al unei noi rachete balistice cu rază intermediară numită Oreşnik. Și a precizat că atacul asupra Ucrainei a fost un răspuns la decizia administrației Biden de a acorda Ucrainei permisiunea de a folosi rachete balistice ATACMS de fabricație americană pentru a lovi ținte în interiorul Rusiei. Ucraina a folosit ATACMS și rachete britanice Storm Shadow împotriva Rusiei pentru prima dată în această săptămână, au declarat oficiali ucraineni și occidentali.

"Aceasta este o escaladare. Cred cu adevărat că situația este foarte periculoasă", a comentat Tatiana Stanovaia, analist la Centrul Carnegie Rusia Eurasia. "Putin este singurul care a început acest război, un război complet neprovocat și face totul pentru ca el să dureze de mai bine de o mie de zile", a reacţionat şi președintele Volodimir Zelenski. El a numit atacul cu rachete "încă o dovadă că Rusia nu vrea pace".

Utilizarea unei rachete cu rază intermediară extrasă din arsenalul strategic al Rusiei a fost remarcabilă, au declarat oficiali ucraineni și occidentali. Ținta lovită în interiorul Ucrainei se afla în raza de acțiune a armelor convenționale pe care Moscova le-a folosit în mod obișnuit pe tot parcursul războiului.

Dar de data aceasta, Rusia a lansat o rachetă cu rază mai lungă de acțiune capabilă să transporte focoase nucleare, care este destinată în principal la descurajarea nucleară. Această alegere, au spus oficiali și analiști militari, semnalează un avertisment menit să provoace frică în Ucraina şi Occident.

"Putin a vrut să ne spună astăzi că "Uite, lovitura de aseară a fost non-nucleară, dar, dacă atacurile (în Rusia continuă), următoarea lovitură ar putea avea un focos nuclear", a explicat Fabian Rene Hoffmann, expert în arme la Universitatea din Oslo.

Inițial, nu a fost clar cu ce exact a tras Rusia asupra Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene împreună cu Zelenski au susținut inițial că este o rachetă balistică intercontinentală, o armă capabilă să lovească ținte la mii de km distanță, inclusiv în Statele Unite. Oficialii ucraineni au declarat că racheta a lovit o instalație militară din orașul Dnipro. Ulterior, oficiali americani și un oficial ucrainean au spus că arma părea a fi o rachetă balistică cu rază intermediară, nu un ICBM.

Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că, conform protocolului, Rusia nu a fost obligată să notifice partea americană înainte de lansarea rachetei, deoarece Oreşnik nu este o rachetă intercontinentală. Dar o notificare automată către SUA a fost declanșată cu 30 de minute înainte de lansare. Pentagonul a confirmat că a primit acel avertisment.

Consiliul Național de Securitate al SUA a declarat joi că Rusia a lansat "o rachetă balistică experimentală cu rază intermediară de acțiune împotriva Ucrainei". Declarația mai precizează că Rusia are probabil doar câteva astfel de rachete și că a folosit-o pe cea de joi pentru a încerca "să intimideze Ucraina și pe susținătorii săi".

Forțele aeriene ucrainene au declarat că racheta a fost lansată din regiunea rusă Astrahan. Ivan Kiricevskii, analist militar la Defense Express, o agenție de consultanță ucraineană, a declarat că zona de lansare a sugerat că a fost trasă dintr-un camion aflat la poligonul de antrenament Kapustin Iar - un teren de testare din perioada Războiului Rece pentru rachete balistice sovietice, bombardiere strategice și alte arme.

Ucraina nu are radare capabile să detecteze Oreşnik

Ucraina nu are radare capabile să detecteze astfel de rachete în zbor prin atmosfera superioară și nici sisteme de apărare antiaeriană capabile să le doboare, a spus Kiricevskii. "Partenerii noștri occidentali ar fi putut vedea această lansare înaintea noastră", a spus el.

Analiştii au spus că numele pe care Putin l-a dat noii arme, Oreşnik, pare nou, dar că arma în sine nu este cel mai probabil foarte diferită de versiunile deja cunoscute ale rachetelor balistice ruseşti cu rază medie de acţiune.

Deși şi alte rachete rusești care au fost lansate în Ucraina pot transporta și arme nucleare, precum rachetele Iskander și Kh-101, ceea ce face ca racheta cu rază intermediară să fie alarmantă, pe lângă raza de acțiune, este capacitatea sa de a trage mai multe focoase nucleare atunci când reintră în atmosfera pământului, a declarat Tom Karako, director la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington.

Este dificilă, dacă nu aproape imposibilă, interceptarea lor. Rachetele sunt mari și pot zbura departe, la mare altitudine și repede, atingând viteza hipersonică. Reprezintă "o ameninţare nucleară atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa însăși. Este un semnal destul de puternic", a spus Karako.

Ucraina anunţă că nu va modifica modul în care duce războiul

Roman Kostenko, președintele comisiei de apărare și informații din Parlamentul Ucrainei, a declarat că atacul de joi nu va determina Ucraina să modifice modul în care duce războiul, inclusiv să atace ținte din Rusia în semn de autoapărare. Dar Ucraina și-a oprit producția de rachete nucleare după ce a câștigat independența în 1991, iar acum "nu avem cu ce să răspundem la această clasă de arme", a spus el.

Dacă a existat vreo îndoială cu privire la intenția Rusiei, Putin a expus amenințarea în mod explicit. "Întotdeauna am preferat - și suntem încă pregătiți - să rezolvăm toate problemele prin mijloace pașnice. Dar suntem și pregătiți pentru orice dezvoltare. Dacă cineva încă se îndoiește de asta, nu ar trebui​. Va exista cu siguranţă un răspuns."

Pe deasupra, oficialii ruși și occidentali s-au certat cine este de vină pentru recenta escaladare. În timp ce Kremlinul dă vina pe Washington pentru că a acordat Ucrainei permisiunea de a lovi ținte rusești cu arme occidentale, Casa Albă spune că acțiunile Rusiei au determinat decizia, invocând în mod special decizia Moscovei de a chema mii de soldaţi nord-coreeni pentru a împinge trupele ucrainene din regiunea rusă Kursk pe care au invadat-o în august şi unde mai controlează în jur de 500 de km pătraţi.

Karine Jean-Pierre, secretarul de presă al Casei Albe, a declarat joi reporterilor că "escaladarea la fiecare pas, vine din Rusia". Ea a repetat poziția Casei Albe conform căreia decizia de a aduce trupele nord-coreene în conflict a fost acțiunea importantă de escaladare și nu schimbările în politica SUA cu privire la armele americane. "Este agresiunea lor: nu a Ucrainei, nu a noastră", a spus ea.

Ucrainenii au minimizat pagubele atacului. Primarul orașului Dnipro a scris pe Facebook că o explozie a spart geamurile la un centru de reabilitare pentru persoane cu dizabilități. Dar guvernul ucrainean nu publică evaluări ale daunelor cauzate instalaţiilor militare strategice. Ruşii şi localnicii au spus că a fost lovită uzina aerospațială Iuzmaş. Ce produce în prezent uzina respectivă este un secret bine păzit, dar în timpul URSS acolo se făceau rachete.

