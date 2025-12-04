Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a fost informat la finalul lunii noiembrie 2025 despre posibila implicare a unui cadru didactic într-o relație inadecvată cu o elevă minoră de 14 ani dintr-o unitate de învățământ din Timișoara, potrivit unui comunicat al Inspectoratului.

Profesorul "gigolo" din Timişoara, implicat în cazul de abuz sexual asupra unei eleve și-a dat demisia

Profesorul Bobi Ionuț Matei, titular la materia Construcții, ar fi întreținut relații cu minora în apartamentul acesteia, a declarat Aura Danielescu, inspector șef ISJ Timiș. Situația a fost semnalată inițial conducerii școlii de consilierul școlar, iar Inspectoratul Școlar Județean Timiș a sesizat imediat autoritățile competente: 119, 112, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Profesorul Bobi Ionuț Matei implicat în relaţii cu eleva minoră, și-a dat demisia

Minora a fost audiată în condiții de protecție, iar cadrul didactic implicat și-a înaintat demisia, cu aplicare imediată. Inspectoratul subliniază că va continua să colaboreze cu organele de anchetă și serviciile sociale specializate pentru protecția elevilor şi clarificarea situaţiei.

Conform comunicatului ISJ Timiș, situația a fost semnalată inițial conducerii școlii de consilierul școlar și a impus sesizarea imediată a autorităților competente. Inspectorul Școlar General a efectuat apeluri la 119 și 112, a sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Ministerul Educației și Cercetării, și a transmis organelor de urmărire penală o declarație scrisă privid situaţia.

Bărbatul era căsătorit doar de câteva luni

Deși doar cu câteva luni în urmă, mai exact în 31 august 2025, dascălul îi jura credință soției sale, în fața lui Dumnezeu, și ea cadru didactic la aceași școală, acum s-a descoperit că acesta a întreţinut relaţii sexuale cu propria elevă minoră.

Autoritățile competente au demarat procedurile legale, iar minora a fost audiată în condiții de protecție conform legislației. Unitățile implicate au informat ISJ Timiș că profesorul vizat și-a înaintat demisia, cu aplicare imediată.

ISJ Timiș subliniază că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind integritatea minorilor și colaborează cu organele de anchetă și serviciile sociale specializate pentru protecția elevilor și clarificarea situației.

