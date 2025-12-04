100.000 de oameni fără apă, niciun vinovat. Reprezentanţii instituţiilor implicate în criza apei din Prahova au susţinut sus şi tare la audierile din Senat că au acţionat ca la carte şi nu trebuie să îşi dea demisia. Asta în timp ce documente oficiale arată că Apele Române, operatorul zonal, Ministerul Mediului şi autorităţile judeţene ştiau că există riscuri legate de furnizarea cu apă în urma lucrărilor de la Barajul Paltinu. Corpul de control ar putea avea vineri raportul preliminar, iar surse Observator susţin că Parchetul s-ar putea sesiza după ce acesta va fi finalizat.

Discuții tensionate în Senat: întrebări și refuzuri de răspuns

Daniel-Cătălin Zamfir, senator PSD: În primul rând vă daţi demisia?

Bogdan Chiţescu, director general ESZ Prahova: Nu.

Daniel-Cătălin Zamfir, senator PSD: De ce?

Bogdan Chiţescu, director general ESZ Prahova: Pentru că nu înţeleg de ce mă aflu aici.

În timp ce şefii instituţiilor care au lăsat 100.000 de oameni fără apă în Prahova şi Dâmboviţa se spălau pe mâini de criză în Senat, sute de oamenii stau în frig, la cozi. Sticlele cu apă potabilă se dau pe semnătură, după ce solicitanţii arată buletinul.

"Autorităţile locale au făcut astfel de puncte de distribuţie a apei şi în cartierele mai mici din oraşul Câmpina, asta pentru că vor ca apa să ajungă la toată lumea, în special la oamenii mai în vârstă, cărora le este greu să se deplaseze", a transmis reporterul Observator Denisa Dicu.

În Parlament, timpul alocat audierilor a fost epuizat în mare parte de certurile dintre senatorii PSD şi USR.

"Noi toţi, ditamai instituţia, Senatul României se întâlneşte pentru Zamfir show să facem parte din acest spectacol?", a întrebat Ştefan Pălărie, senator USR.

"Dacă nu vreţi să participaţi la această şedinţă, pentru că vi se pare că este nestatutară, e treaba dumneavoastră!", a răspuns Daniel-Cătălin Zamfir, senator PSD.

"Ce faceţi aici? Vorbiţi de cinci minute singur! Haideţi pe procedură!", a intervenit şi Ambrozie Darău, senator USR.

Reprezentanții instituțiilor se disculpă

Printre picături, reprezentanţii instituţiilor responsabile s-au întrecut în scuze.

"Expertiza noastră este legată de tratarea apei. Nu de lucrări hidrotehnice", a spus Bogdan Chiţescu, director general ESZ Prahova.

"Tot ceea ce am făcut, am făcut pe proceduri şi pe legislaţie. Imediat după incident am informat Administraţia Naţională", a precizat şi Marilena Stoian, director Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa.

Ministerul Mediului și premierul acuză lipsa de informare

Audierea din Senat a avut loc în contextul în care ministra Mediului a acuzat instituţiile din subordine că nu au informat-o cu privire la riscurile pe care golirea barajului le presupune.

"Reprezentanţii ai Ministerului Mediului au ridicat expres aceste probleme şi au întrebat dacă există acest risc şi au primit răspuns obiectiv că nu", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

"Cei care sunt responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă pentru aceste lucruri şi asta se va întâmpla în zilele următoare", a atenţionat premierul Ilie Bolojan.

Documente prezentate în premieră de "Sinteza Zilei" arată însă că avertismentele au existat.

Primele probleme au apărut pe 17 iunie. Din cauza unei scurgeri înfundate, se decide golirea treptată a barajului pentru ca scafandrii să poată interveni.

"S-a început această coborâre lentă către cota 620 - 623, fapt care ne-a condus ca după această coborâre lentă să ajungem deja în luna septembrie", a spus Sorin Rîndaşu, director Situaţii de Urgenţă Apele Române.

Pe 18 septembrie, după o serie de şedinţe se stabileşte golirea suplimentară a barajului pentru remedierea situaţiei. Iar în minuta din 22 octombrie, redactată după o deplasare la barajul Paltinu a reprezentanţilor de la Apele Române, Ministerul Mediului, ABA Buzău-Ialomiţa şi ESZ Prahova, se precizează că "există riscul creşterii turbidităţii în perioada lucrărilor menţionate".

Iar pe 6 noiembrie, Comitetul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă Prahova avertiza că operaţiunea ar putea duce la sistarea alimentării cu apă. Cu barajul aproape golit, o viitură a făcut apoi apa de nefolosit. Compania care se ocupă de tratarea apei spune însă că nu ştia nimic despre acest risc.

"Din păcate noi nu am fost la nicio întâlnire. Nu am fost chemaţi nicăieri, nici măcar la acea şedinţă a Comitetului de Situaţii de Urgenţă şi nu numai noi, toţi operatorii", se apără Bogdan Chiţescu, director general ESZ Prahova.

Golirea barajului Paltinu s-a făcut şi în condiţiile în care bazinul de rezervă nu putea fi folosit.

"În cazul unei avarii la barajul Paltinu, de la barajul Lunca Mare din judeţul Prahova se putea lua apă care ajungea pentru oameni maximum 24 de ore. Bazinul, însă, nu funcţionează de un an, asta din cauza unei conducte sparte", a transmis reporterul Observator Denisa Dicu.

"El este în proprietatea Apelor Române şi eu nu îmi aduc aminte să fi fost vreodată reparat total", a precizat Radu Răzvan, director tehnic ESZ Prahova.

Cinci spitale, afectate de lipsa apei

Apa potabilă ar putea începe să curgă de luni. Între timp, cinci spitale din Prahova folosesc apa din cisterne. Mulţi dintre pacienţi nu au acces la toalete şi folosesc scutece.

"Dacă această situaţie continuă, este evident că aceste cinci unităţi sanitare nu pot funcţiona", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Potrivit surselor Observator, Parchetul General a decis să nu se autosesizeze în acest caz. Va aştepta mai întâi raportul corpului de control al Ministerului Mediului.

