Se apropie termenul limită pentru cei care vor să beneficieze de prima de 600 de lei de la stat pentru copiii lor. Contul Junior Centenar, deschis automat de stat ca variantă de economisire până la vârsta majoratului, poate fi alimentat până la finalul anului. Puţini ştiu însă de acest program şi la fel de puţini îl folosesc. Datele oficiale arată că nici măcar patru la sută dintre copiii din România nu au bani depuşi în acest cont.

Din 2019 toţi copiii din România au deschis automat un cont de economii la Trezoreria Statului. Practic, fără să facă vreo cerere, oricine poate depune bani în cont, iar la fiecare 1.200 de lei depuşi anual statul mai vine cu 600 de lei şi cu o dobândă anuală la sold de 3%. Cei care vor să beneficieze de cei 600 de lei trebuie să facă depunerea până la finalul lunii.

"Dacă depunem acum 1.200 de lei vom avea 0,25%, pentru că avem 3% pe an. Deci trebuie să împărţim acei 3% la douăsprezece luni. De aceea recomand să depunem fie în ianuarie -1.200, fie lună de lună câte 100 de lei", a declarat Roxana Bucur, specialist în educaţie financiară.

6.400 de euro până la majorat

Un aspect important este că banii nu sunt impozitaţi de stat. Dacă în 18 ani punem deoparte, în fiecare an, câte 1.200 de lei vom acumula 21.600 de lei. Pe de altă parte, dacă depunem aceşti bani în contul Junior Centenar, la finalul acestei perioade se vor strânge 33.000 de lei, adică 6.400 de euro.

"Îl consider un instrument bun şi pentru educaţia financiară a copilului, pentru că poţi să îl implici şi pe el mergând de mânuţă cu el la Trezorerie cu câţiva bănuţi din puşculiţa lui pe care îi completezi tu, ca părinte. l-au folosit şi fetele mele. Fata cea mare a făcut anul trecut 18 ani şi şi-a retras banii, i-au fost transferaţi în contul personal, bancar", a explicat Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Prin comparaţie, o asigurare investiţională pentru care nu se plăteşte, de asemenea, impozit pe profit, poate dubla suma depusă în 18 ani, arată calculele analiştilor. Şi băncile vin cu instrumente de economisire pentru vârsta majoratului.

Şi băncile vin cu instrumente de economisire

"Sunt două componente principale. Cea de economisire şi cea de protecţie. Vorbim de o sumă garantată la majoratul copilului de care poate beneficia de anumite nevoi cât şi de protecţie- atât timp cât se întâmplă ceva cu părintele, ca membru asigurat, societatea de asigurări va prelua plata primelor de asigurare până la vârsta majoratului", a declarat Mihai Perieţeanu, consultant bancar.

În şase ani de la lansarea programului nici măcar patru la sută din conturile Junior Centenar nu sunt alimentate, potrivit datelor publice. La finalul anului trecut sub 150.000 de copii aveau bani depuşi în conturile deschise de stat.

