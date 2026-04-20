Ucraina nu va adera repede la UE. Ce soluţii "simbolice" propun Franţa şi Germania

Germania și Franța propun acordarea unor avantaje simbolice Ucrainei, fără acces la bugetul Uniunii Europene și fără drept de vot, în locul unei aderări rapide la UE, aşa cum speră Kievul pentru un eventual acord de pace cu Rusia, dezvăluie Financial Times.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, așteaptă să îl întâmpine pe regele Suediei la Liov, pe 17 aprilie 2026 - Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski îşi doreşte aderarea Ucrainei la UE, văzută ca un beneficiu major al unui eventual acord de pace cu Rusia. El a sugerat chiar ca ţara sa să devină membră până în 2027. Însă cele mai importante state membre, Franţa şi Germania, resping ideea unui proces de aderare accelerat.

Potrivit propunerilor analizate de Financial Times, Germania susține un statut de "membru asociat", care ar permite Ucrainei să participe la reuniuni, dar fără drept de vot și fără acces automat la fondurile europene. Franța propune şi ea un statut similar, denumit "stat integrat", în care accesul la fonduri europene importante, precum subvențiile agricole și fondurile de coeziune, care reprezintă aproximativ două treimi din bugetul Uniunii, ar fi amânat până la aderarea completă.

Ideile propuse de Germania și Franța sunt foarte apropiate de varianta finală pe care Uniunea Europeană o va oferi Ucrainei, au declarat doi oficiali ai Comisiei Europene pentru FT.

Înfrângerea recentă la alegeri a premierului ungar Viktor Orban, care blocase deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina, a alimentat unele speranțe de progres. Cu toate acestea, majoritatea statelor UE se tem că o aderare accelerată pentru Ucraina și alte țări candidate ar putea destabiliza echilibrul politic al Uniunii și ar diminua valoarea statutului de membru.

Oficialii ucraineni sunt rezervați față de aceste propuneri, considerând că o astfel de variantă ar putea fi percepută de populație ca o alternativă slabă la aderarea reală.

Noua formulă, descrisă de unii oficiali de la Kiev drept "aderare din umbră", ar oferi anumite beneficii, inclusiv o posibilă aplicare a clauzei de apărare reciprocă a UE. Ar fi considerată un avantaj important pentru Ucraina, în contextul în care nici aderarea la NATO nu este probabilă în viitorul apropiat.

Propunerile Berlinului şi Parisului vin după ce majoritatea statelor UE au respins planul de "extindere inversă", prin care Ucraina ar fi devinit membru UE cu drepturi depline imediat, chiar dacă nu îndeplinește încă toate criteriile, iar beneficiile legate de fonduri şi drepturi de vot ar fi fost acordate treptat, pe parcurs.

Planul Germaniei subliniază că noul statut ar avea "o forță simbolică prin denumire" și ar putea fi acordat printr-o decizie politică rapidă, evitând procedurile lungi. Iar cel francez arată că această etapă ar permite "progrese vizibile pentru cetățeni", chiar dacă beneficiile sunt limitate. Franța cere organizarea unui referendum pentru fiecare nou stat membru, iar unii lideri se tem că această dezbatere ar putea deveni sensibilă înaintea alegerilor prezidențiale franceze.

Atât Germania, cât și Franța subliniază că acest model nu înlocuiește aderarea completă, ci reprezintă o etapă intermediară, menită să accelereze procesul de integrare în UE.

Georgiana Dulgheru

