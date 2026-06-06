Caz tulburător în Franța. O elevă de 11 ani a fost găsită moartă pe o exploatație agricolă

Medicii legiști ai Institutului de Cercetări Criminalistice al Jandarmeriei Naționale (IRCGN) din Franţa au confirmat, la o săptămână exact de la dispariția Lyhannei, o fetiță de 11 ani din Fleurance, departamentul Gers, că trupul descoperit joi în timpul unor ample operațiuni de căutare desfășurate de jandarmi este al copilei, a anunțat procurorul din Agen, Olivier Naboulet, într-un comunicat.

Doctorii nu au reuşit, deocamdată, să stabilească cauzele morții. Autopsia trupului, despre care anchetatorii spuneau inițial că aparține „unui copil” și că purta „haine similare celor pe care fetița de 11 ani le avea în momentul dispariției”, a fost efectuată vineri dimineață la Pontoise, în sediul Institutului de Cercetări Criminalistice al Jandarmeriei Naționale (IRCGN), unde corpul fetei fusese transportat cu elicopterul.

„Cu toate acestea, medicii legiști, în stadiul actual al investigațiilor, nu pot preciza astăzi care sunt cauzele morții” Lyhannei, a transmis Parchetul din Agen. „Au fost dispuse examinări și expertize suplimentare, care urmează să fie efectuate”.

Vestea confirmă finalul tragic al unor investigații intense care au durat șapte zile. Joi, procurorul prezentase ultimele evoluții ale anchetei, al cărei impact a ajuns până la cel mai înalt nivel al statului francez. În urma unor căutări minuțioase, jandarmii au ajuns la o exploatație agricolă din estul departamentului Gers, situată în Puycasquier, la aproximativ 12 kilometri sud de Fleurance, localitatea în care locuia Lyhanna.

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Tatăl unei colege, principalul suspect

Vineri, 29 mai, dispariția fetei, elevă în clasa a șasea la colegiul Hubert-Reeves, fusese anunțată de părinții ei la jandarmerie, spre finalul zilei. Lyhanna fusese văzută ultima dată în jurul orei 15:00, la ieșirea de la școală, urcând în mașina lui Jérôme B., un bărbat de 41 de ani, tatăl uneia dintre colegele sale.

De atunci, bărbatul, care a fost pus sub acuzare și plasat în arest preventiv, a devenit principalul suspect al anchetei, fiind luată în calcul o posibilă motivație de natură sexuală. Jérôme B. fusese vizat anterior de mai multe proceduri judiciare privind acuzații cu caracter sexual asupra minorilor.

În ultimii ani, două dintre aceste cazuri au fost clasate fără urmări, iar ultimul, deschis la 22 august 2025, era încă în desfășurare în momentul arestării bărbatului, sâmbăta trecută. De la depunerea acestei plângeri, în urmă cu nouă luni, suspectul nu fusese niciodată audiat, iar cazul ridică acum suspiciuni privind o posibilă disfuncționalitate a sistemului judiciar.

În timpul audierilor, sâmbătă, 30 mai, bărbatul a negat inițial că ar fi luat-o pe Lyhanna în mașina sa, însă ulterior a fost confruntat cu imaginile camerelor de supraveghere care reconstituiau momentul.

Jérôme B. a susținut apoi că doar a dus-o pe elevă la piscina municipală din Fleurance, care era însă închisă în acea zi. Două ore mai târziu, el a fost văzut la serbarea de final de an a școlii primare a fiicei sale mai mici, în vârstă de 7 ani.

A profitat acesta de intervalul respectiv pentru a o ucide pe Lyhanna? Este întrebarea la care anchetatorii, coordonați de secția penală a Parchetului din Agen, încearcă acum să găsească răspuns.

Vineri, colonelul Ronand a precizat că jandarmii rămân mobilizați în zonă și desfășoară verificări în rândul șoferilor care au circulat în aceeași zi și la aceeași oră pe traseul presupus parcurs de suspect.

Deși descoperirea trupului a pus capăt celor șapte zile de așteptare care au ținut întreaga regiune în tensiune, numeroase întrebări legate de Jérôme B. rămân încă fără răspuns.