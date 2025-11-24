Udo Kier, unul dintre cei mai prolifici actori europeni, cunoscut pentru rolurile sale din "Flesh for Frankenstein", "My Own Private Idaho" și colaborările cu Fassbinder, Van Sant și Lars von Trier, a murit la vârsta de 81 de ani. Legendarul actor s-a stins într-un spital din Palm Springs, iar cauza morții nu a fost făcută publică, potrivit News.ro.

Udo Kier, legenda filmelor horror, a murit la 81 de ani. Actorul a jucat în peste 200 de producţii - Getty Images

Kier a murit duminică dimineaţă, a declarat partenerul său, Delbert McBride, pentru Variety. Actorul a murit într-un spital din Palm Springs, California, a anunţat prietenul său, fotograful Michael Childers, pe reţelele de socializare. Nu a fost comunicată cauza decesului.

Cunoscut pentru privirea sa pătrunzătoare, Kier a interpretat frecvent roluri de răufăcători, monştri şi personaje înfiorătoare; a interpretat de mai multe ori vampiri şi nazişti.

Drumul către actorie: de la muncitor la tânăr talent descoperit într-o cafenea londoneză

A jucat în filme, televiziune, videoclipuri muzicale şi jocuri video şi a fost uneori etichetat drept actor de compoziţie pentru rolurile sale memorabile din cinematografia europeană şi hollywoodiană. "Îmi plac filmele de groază", a spus el odată, "pentru că, dacă joci roluri mici sau episodice în filme, este mai bine să fii rău şi să sperii oamenii decât să fii tipul care lucrează la poştă şi se întoarce acasă la soţia şi copiii lui. Publicul te va ţine minte mai mult".

Kier s-a născut sub numele de Udo Kierspe în Germania, în 1944; la doar câteva ore după naştere, spitalul a fost bombardat şi a trebuit să fie salvat din ruinele maternităţii împreună cu mama sa. Copilăria sa în Germania postbelică a fost "oribilă", a declarat el pentru The Guardian în 2002: "Tatăl meu era deja căsătorit şi avea trei copii când m-am născut, iar mama mea nu ştia acest lucru. Aşa că am crescut în sărăcie. Nu am avut apă caldă până la vârsta de 17 ani".

În adolescenţă, Kier a lucrat într-o fabrică pentru a câştiga suficienţi bani încât să "scape de mizeria în care s-a născut"; la 16 ani, s-a împrietenit cu viitorul regizor Fassbinder, pe atunci în vârstă de 15 ani, într-un bar pentru muncitori din Köln. Când s-a mutat la Londra pentru a studia engleza, a fost descoperit într-o cafenea. "Mi-a plăcut atenţia, aşa că am devenit actor", a spus el odată. Rolul care i-a adus succesul a fost în filmul de groază din 1970, "Mark of the Devil".

Roluri care au făcut istorie: Frankenstein, Dracula și colaborările cu Fassbinder

Kier descria adesea cariera sa ca fiind modelată de întâmplare. În 1973, în avion, a stat lângă regizorul Paul Morrissey care l-a distribuit în rolul lui Frankenstein în filmul "Flesh for Frankenstein", produs de Andy Warhol, apoi în rolul lui Dracula în filmul "Blood for Dracula" din 1974. Alături de prietenul său Fassbinder a lucrat în filmele sale "The Stationmaster’s Wife", "Lola", "The Third Generation" şi "Lili Marleen", precum şi în miniseria "Berlin Alexanderplatz".

În anii '80, l-a cunoscut pe tânărul şi provocatorul regizor danez Lars von Trier, care l-a distribuit în producţia sa televizată din 1987, "Medea", şi a început o colaborare care a durat zeci de ani. Kier, care era şi naşul fiului lui Von Trier, a apărut în proiectele regizorului "Epidemic", "Europa", "The Kingdom", "Breaking the Waves", "Dancer in the Dark", "Dogville", "Melancholia" şi "Nymphomaniac: Vol. II".

De la Gus Van Sant la Madonna: apariții în videoclipuri și filme cult

Van Sant, care i-a apreciat interpretările lui Kier în Frankenstein şi Dracula, i-a oferit primul său rol american în filmul "My Own Private Idaho" din 1991. Madonna l-a distribuit pe Kier în videoclipurile sale pentru "Erotica" şi "Deeper and Deeper". Kier a apărut şi în videoclipuri pentru Supertramp, Korn şi Eve.

În anii 1990, Kier a continuat să joace roluri mici, dar memorabile, în multe filme hollywoodiene, printre care "Ace Ventura: Pet Detective", "Johnny Mnemonic", "Armageddon", "End of Days" şi "Blade".

Kier a apărut în filmele lui S Craig Zahler, "Brawl in Cell Block 99" şi "Dragged Across Concrete", şi a fost protagonistul comediei "Swan Song" din 2022, interpretând rolul unui stilist arogant pensionat care evadează dintr-un azil pentru a se ocupa de coafura şi machiajul unei foste cliente decedate.

Despre cariera sa prolifică, el a spus odată: "100 de filme sunt proaste, 50 de filme le poţi vedea cu un pahar de vin şi 50 de filme sunt bune".

Ultimul film al lui Kier a fost thrillerul politic "The Secret Agent", în care a interpretat rolul unui supravieţuitor evreu al Holocaustului prins în ultimii ani ai dictaturii militare braziliene. El va apărea şi în "OD", viitorul joc video de groază al autorului japonez Hideo Kojima şi al producătorului Jordan Peele.

