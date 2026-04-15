UE a lansat aplicaţia pentru verificarea vârstei pe reţelele sociale. Utilizatorii vor încărca buletinul

Comisia Europană a lansat azi European Age Verification App, aplicaţie europeană de verificat vârsta în mediul online, într-o încercare de a limita şi controla accesul copiilor. "Părinții trebuie să-și crească copiii. Nu platformele" a spus Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Aplicația, care va funcționa atât pe telefoane mobile, cât și pe computere, le va cere utilizatorilor să își încarce pașaportul sau cartea de identitate pentru a confirma vârsta, procesul fiind conceput ca unul anonim, relatează Reuters.

"Mergem înainte cu viteză maximă și determinare în aplicarea regulilor noastre europene. Tragem la răspundere acele platforme online care nu își protejează suficient copiii", a declarat Ursula von der Leyen într-o conferință de presă la Bruxelles.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Oficialii europeni spun că măsura face parte dintr-un efort mai amplu de protejare a minorilor în mediul online, în contextul în care tot mai multe state discută introducerea unor limite de vârstă pentru accesul la rețelele sociale, de regulă între 13 și 16 ani.

Henna Virkkunen, responsabilul UE pentru domeniul digital, a declarat că Uniunea Europeană lucrează la un mecanism de coordonare care să asigure implementarea unitară a verificării vârstei în toate statele membre.

Comisia Europeană a dezvoltat acest sistem de verificare digitală începând de anul trecut. Deși nu există încă o lege obligatorie la nivelul Uniunii Europene, Parlamentul European a adoptat în noiembrie o rezoluție prin care recomandă stabilirea vârstei minime de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale în toate statele membre.

O decizie finală privind o eventuală legislație europeană este așteptată în cursul acestei veri, după ce un grup de lucru pe tema siguranței copiilor în mediul online își va prezenta recomandările.

Denisa Vladislav

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰