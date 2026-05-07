Filtrele de pe social media nu ne schimbă doar fotografiile, ci şi felul în care ne privim în oglindă. Brusc, începem să ne vedem defectele şi să ne comparăm cu un standard aproape imposibil de atins: perfecţiunea din online. Într-o lume în care idealul de frumuseţe este dat de algoritm, tot mai multe femei, majoritatea tinere, se transformă radical cu ajutorul intervenţiilor estetice. Problema nu sunt procedurile în sine, ci faptul că multe ajung astfel să-şi piardă identitatea, să nu se mai recunoască, ci mai degrabă se încadrează într-un tipar. Şi aici cheia este tot echilibrul, tot mai greu de găsit.

Fețe simetrice, buze cât mai pline, pomeți proeminenți și nas mic. Ce părea, cândva, chipul unei păpuși perfecte a devenit astăzi filtru în aplicaţiile de social media, dar şi un standard de frumseţe pe care tot mai multe tinere îl urmăresc. Uneori, cu un preţ prea mare, din cauza intervenţiilor pe care le fac în cabinete neautorizate, în lipsa medicilor specialişti. De la câteva linii desenate pe față până la schimbări aproape imposibil de recunoscut. Specialiștii spun că unele intervenții estetice nu mai urmăresc doar corectarea trăsăturilor, ci transformarea completă a fizionomiei, un fenomen tot mai des întâlnit în goana după imaginea perfectă.

România se numără printre țările cu cele mai multe intervenții estetice pe cap de locuitor

"Vin și îmi cer buzele ca a prietenei, ca a vedetei preferate. Este greu să realizezi aceleaşi rezultat", a declarat Ana Douglas, medic estetician. Ioniana are aproape 31 de ani şi este din ce în ce mai atentă la felul în care arată. Recunoaște că își dorește mici ajustări, dar vrea să păstreze aspectul natural. "Aș vrea să coirectez ridurile şi poate şi buzele, dar încă caut un medic care sa facă acest lucru în aşa fel încât să pară natural. La un moment dat dar o să îmi fac curaj să îmi fac un implant de păr. Filtrele din social media...Te uiți acolo și apoi vezi persoana în realitate și constaţi că filtrul ăla face toţi banii. E o combinaţie de frustrare cu dorinţă cu nemulţumire. Fiecare om are nemulţumirii în ceea ce priveşte fizicul, ar trebui şi... intelectul, zic eu...", a declarat Ioanina.

Articolul continuă după reclamă

Iar aceste nemulţumiri se accentuează odată cu expunerea online. Ne facem un selfie, îl edităm și obținem varianta "perfectă" a feței noastre. Apoi...ne uităm în oglină, iar chipul nostru pare foarte departe de avantarul pe care ni l-am creat în online. Specialiștii spun că de aici pot apărea frustrări, nesiguranțe și probleme de percepție asupra propriei imagini. "Oamenii simt o presiune să fie frumoşi, să se indentifice cu frumuseţea. Vorbim de persoane, intrăm pe partea de patologie, de persoane care se schimbă radical, care văd tot timpul defecte la ele pe care alţii nu le observ. Vorbim despre o tulburare dismorfică corporală", a declarat Mădălina Roșu, psiholog. Fenomenul are deja un nume: "Instagram Face" sau, pe româneşte, "fața de social media". Un tipar de frumusețe tot mai uniform, inspirat din filtre și aplicații de editare. Aşa ajung tot mai multe femei să-şi piardă trăsăturile unice şi să semene între ele.

"Una dintre cererile care m-a şocat a venit de la o pacientă, care avea mai multe intervenţii la nivelul nasului, care urma să ceară a 6-a sau a 7-a rinoplastie. Uneori recomand chiar o vizită la psiholog pentru că acolo e o problemă de stimă de sine, de emoţii", a declarat Ana Douglas, medic estetician. Şi tocmai aici e paradoxul. Intervenţiile estetice pot ajuta la capitolul stimă de sine, dar pot face şi rău. Cel mai important e echilibrul. Să ajustezi ceea ce te nemulţumeşte, dar să nu exagerezi până în punctul în care nu te mai recunoşti.

România se numără printre țările cu cele mai multe intervenții estetice pe cap de locuitor, aproximativ 3 proceduri la mia de locuitori. Cele mai frecvente sunt augmentarea mamară, mărirea buzelor și rinoplastia.Şi la nivel global preopcuparea pentru aspectul fizic a crescut. Un studiu făcut de Societatea Internațională de Chirurgie Plastică și Estetică arată că, în ultimii patru ani, numărul procedurilor estetice a crescut cu 40%. La procentul în creştere, au contribuit şi bărbaţii, care devin din ce în ce mai interesaţi să îşi facă îmbunătăţiri. Cu toate acestea, în spațiul public există și repere sănătoase de frumusețe. Femei careau ales să își păstreze chipul cât mai aproape de natural, ca o formă de autenticitate și asumare. Una dintre ele este celebra creatoare Diane von Furstenberg, care a vorbit deschis despre relaţia ei cu timpul şi cu imaginea de sine. Şi ne-a lăsat o declaraţie legendară, mai actuală ca niciodată.

Anita Lasculescu Like Curiozitatea și dorința de a asculta stau la baza muncii mele de jurnalist. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰