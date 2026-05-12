Ursula von der Leyen critică designul "adictiv" al reţelelor de socializare şi anunţă noi reguli în domeniu

Uniunea Europeană lucrează la noi reguli pentru a proteja copiii de designul "adictiv" al reţelelor de socializare precum TikTok, Meta şi X, a declarat marţi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

"Privarea de somn, depresia, anxietatea, autovătămarea, adicţia, hărţuirea cibernetică, manipularea sexuală, exploatarea, sinuciderea. Riscurile se înmulţesc rapid", a spus Von der Leyen într-un discurs la Copenhaga, la un summit despre inteligenţa artificială (AI) şi copii, conform Reuters.

"Aceste riscuri sunt realitatea lumii digitale. Nu sunt accidentale. Sunt rezultatul unor modele de afaceri care tratează atenţia copiilor noştri ca pe o marfă", a avertizat şefa CE.

Potrivit lui Von der Leyen, Comisia va viza în mod specific "practicile de design adictive şi dăunătoare" în Legea sa privind echitatea digitală (DFA), care urmează să fie propusă spre sfârşitul anului.

DFA va stabili, de asemenea, limite stricte privind utilizarea inteligenţei artificiale în reţelele sociale, a spus ea, pledând în acelaşi timp pentru o vârstă minimă pentru accesul la reţelele sociale.

"Întrebarea nu este dacă tinerii ar trebui să aibă acces la reţelele de socializare, ci dacă reţelele de socializare ar trebui să aibă acces la tineri", a spus ea.

Noul regulament va consolida şi extinde Legea privind serviciile digitale (DSA), care impune platformelor mari să ia mai multe măsuri pentru a combate conţinutul ilegal şi dăunător, a precizat Ursula von der Leyen.

În conformitate cu aceste reguli, Comisia investighează TikTok, X şi platformele companiei Meta - Instagram şi Facebook.

"Luăm măsuri împotriva TikTok şi a designului său care dă dependenţă, a derulării nesfârşite, a redării automate şi a notificărilor push. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Meta, deoarece considerăm că Instagram şi Facebook nu pun în aplicare propria limită de vârstă de 13 ani", a declarat Von der Leyen.

De asemenea, Comisia a iniţiat proceduri împotriva X pentru utilizarea instrumentului său de inteligenţă artificială Grok în crearea de imagini sexuale cu femei şi copii.

Purtătorii de cuvânt ai celor trei companii nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

