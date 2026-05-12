Ursula von der Leyen critică designul "adictiv" al reţelelor de socializare şi anunţă noi reguli în domeniu

Uniunea Europeană lucrează la noi reguli pentru a proteja copiii de designul "adictiv" al reţelelor de socializare precum TikTok, Meta şi X, a declarat marţi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

de Redactia Observator

la 12.05.2026 , 14:19
Ursula von der Leyen critică designul "adictiv" al reţelelor de socializare şi anunţă noi reguli în domeniu Ursula von der Leyen critică designul "adictiv" al reţelelor de socializare şi anunţă noi reguli în domeniu - Hepta
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

"Privarea de somn, depresia, anxietatea, autovătămarea, adicţia, hărţuirea cibernetică, manipularea sexuală, exploatarea, sinuciderea. Riscurile se înmulţesc rapid", a spus Von der Leyen într-un discurs la Copenhaga, la un summit despre inteligenţa artificială (AI) şi copii, conform Reuters.

"Aceste riscuri sunt realitatea lumii digitale. Nu sunt accidentale. Sunt rezultatul unor modele de afaceri care tratează atenţia copiilor noştri ca pe o marfă", a avertizat şefa CE.

Potrivit lui Von der Leyen, Comisia va viza în mod specific "practicile de design adictive şi dăunătoare" în Legea sa privind echitatea digitală (DFA), care urmează să fie propusă spre sfârşitul anului.

Articolul continuă după reclamă

DFA va stabili, de asemenea, limite stricte privind utilizarea inteligenţei artificiale în reţelele sociale, a spus ea, pledând în acelaşi timp pentru o vârstă minimă pentru accesul la reţelele sociale.

"Întrebarea nu este dacă tinerii ar trebui să aibă acces la reţelele de socializare, ci dacă reţelele de socializare ar trebui să aibă acces la tineri", a spus ea.

Noul regulament va consolida şi extinde Legea privind serviciile digitale (DSA), care impune platformelor mari să ia mai multe măsuri pentru a combate conţinutul ilegal şi dăunător, a precizat Ursula von der Leyen.

În conformitate cu aceste reguli, Comisia investighează TikTok, X şi platformele companiei Meta - Instagram şi Facebook.

"Luăm măsuri împotriva TikTok şi a designului său care dă dependenţă, a derulării nesfârşite, a redării automate şi a notificărilor push. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Meta, deoarece considerăm că Instagram şi Facebook nu pun în aplicare propria limită de vârstă de 13 ani", a declarat Von der Leyen.

De asemenea, Comisia a iniţiat proceduri împotriva X pentru utilizarea instrumentului său de inteligenţă artificială Grok în crearea de imagini sexuale cu femei şi copii.

Purtătorii de cuvânt ai celor trei companii nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ursula von der leyen reguli social media
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Oficial! Lovitură cruntă pentru FCSB: Daniel Bîrligea
Oficial! Lovitură cruntă pentru FCSB: Daniel Bîrligea
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
Tatăl tinerei ucise din Bihor, mărturisiri cutremurătoare! Unde a fost găsit telefonul Alisiei
Tatăl tinerei ucise din Bihor, mărturisiri cutremurătoare! Unde a fost găsit telefonul Alisiei
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a întâmplat să trimiteţi CV-ul pentru un job şi să nu fiţi contactat pentru interviu?
Observator » Ştiri externe » Ursula von der Leyen critică designul "adictiv" al reţelelor de socializare şi anunţă noi reguli în domeniu
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.