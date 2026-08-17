UE pregăteşte cele mai ample sancţiuni împotriva Rusiei. "Sancţiunile au costat deja Rusia 1 trilion de euro"

Uniunea Europeană intenţionează să extindă în mod semnificativ sancţiunile împotriva Rusiei în lunile următoare, a declarat şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, pentru presa germană.

"Sancţiunile UE au costat deja Rusia foarte mult, privând maşina de război a Rusiei de peste 1 trilion de euro (1,16 trilioane de dolari), iar pentru toamnă propun cele mai ample liste de sancţiuni de la începutul războiului. Odată adoptate, acestea ar creşte imediat cu o treime numărul total al entităţilor ruse sancţionate. Presiunea trebuie să crească în continuare până când Moscova va pune capăt războiului.", a declarat ea pentru cotidianul german Die Welt, potrivit Reuters.

Kallas nu a oferit detalii suplimentare cu privire la calendarul sau detaliile noului pachet de sancţiuni.

În luna iulie, UE a aprobat cel mai recent pachet de sancţiuni împotriva Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina, impunând restricţii asupra sectorului bancar al ţării şi asupra reţelelor de criptomonede.

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Uniunea Europeană a adoptat 21 de pachete de sancţiuni împotriva Rusiei de la începutul războiului, acestea vizând în prezent aproape 3.000 de persoane şi entităţi, potrivit Comisiei Europene.