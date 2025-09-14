UE vrea reguli mai stricte pentru eliberarea vizelor pentru rușii care susţin Kremlinul

Uniunea Europeană pregăteşte noi sancţiuni pentru Rusia. Blocul vrea să îngreuneze acordarea vizelor pentru cetățenii ruși.

Anunţul vine în contextul în care va fi dezvăluit în următoarele săptămâni cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni ce va fi impus Rusiei. În paralel, președintele Donald Trump anunță că va impune sancțiuni Rusiei atunci când țările NATO vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Datele UE arată că în 2024 consulatele din Rusia au eliberat circa 542.000 de vize Schengen pe termen scurt, o reducere de la nivelurile pre-pandemice din 2019, însă cu aproximativ 20% mai mult decât în 2023.

Țările din sudul UE au fost criticate, mai ales de statele din estul UE, pentru că au eliberat un număr mare de vize. Italia a acordat peste 152.000 de vize, mai mult cu 12% decât în 2023, Franța a acordat în jur de 124.000, Spania circa 111.000, iar Grecia aproape 60.000. Germania a eliberat 17.000 de vize pe termen scurt pentru cetățenii ruși.

Articolul continuă după reclamă

Zona Schengen include 29 de țări (25 membre UE și 4 non-UE) și permite circulația fără pașapoarte. Vizitatorii în UE au nevoie de o singură viză Schengen pentru a circula liber în blocul european.

Abordarea mai strictă îi vizează pe cetățenii ruși care susțin Kremlinul sau răspândesc propagandă de război. Orientările UE din 2022 insistă că ''o abordare foarte strictă'' este justificată pentru vizele turistice, în condițiile în care scopul călătoriei este mai greu de verificat comparativ cu vizitele în scop de afaceri, familial sau medical.

Comisia Europeană ar putea propune noi reguli pentru eliberarea de vize, în timp ce Germania și Franța pledează pentru sancțiuni actualizate care să vizeze compania rusă de energie Lukoil, firmele de servicii conexe și lacunele financiare, inclusiv băncile ruse, instituțiile străine legate de sistemul de tranzacții rus SPFS și operatorii de criptovalută din Asia Centrală.

