Instruirea poliţiştilor pentru conducere defensivă şi în regim prioritar, suspendată. Reacţia sindicaliştilor

Sindicaliştii Europol reclamă că, din ordinul secretarului de stat din MAI Bogdan Despescu, s-a dispus suspendarea tuturor activităţilor de pregătire profesională pe linia conducerii în regim prioritar şi a conducerii defensive şi există chiar informaţii că aceste sesiuni vor fi anulate. În timp, o astfel de decizie "va duce la deprofesionalizarea efectivă a poliţiştilor şi la pierderea de facto a abilităţilor dobândite până în prezent, din perspectiva conducerii în regim prioritar şi a conducerii defensive". În replică, reprezentanţii Poliţiei Române au transmis că activităţile de instruire sunt "un domeniu de maxim interes" şi se urmăreşte eficientizarea şi uniformizarea practicilor, urmând a fi comunicate detalii în acest sens.

"Ieri, 25.02.2026, în cadrul unei videoconferinţe organizate de Direcţia de Pregătire Profesionala a IGPR cu participarea tuturor şefilor Serviciilor şi Birourilor de pregătire profesională din ţară, s-a dispus, suspendarea tuturor activităţilor de pregătire profesională pe linia conducerii în regim prioritar şi a conducerii defensive. La ora la care avea loc videoconferinţa, mai multe structuri de pregătire profesională din ţară se aflau în poligoane, împreună cu poliţiştii planificaţi la pregătire, pentru a parcurge cele două module", au transmis reprezentanţii Sindicatului Europol, potrivit News.ro.

Aceştia susţin că măsura s-a luat la "ordinul verbal al secretarului de stat din MAI Bogdan Despescu, care s-a arătat nu doar nemulţumit ci şi indignat de faptul că deşi poliţiştii fac pregătire profesională pe linia conducerii în regim prioritar şi a conducerii defensive, mai multe autospeciale de poliţie au fost implicate în accidente rutiere în ultima perioadă, în timp ce se deplasau, în regim prioritar, la diferite evenimente sesizate”.

"Decizii cu impact semnificativ asupra personalului, luate sub presiune publică, mediatică, la nervi, sau din frustrare, reprezintă deja marcă înregistrată a MAI. Fără a se analiza cazurile particulare ale evenimentelor şi legăturile de cauzalitate între accidentele în sine şi pregătirea profesionale a poliţiştilor, cine se face vinovat efectiv de producerea accidentului rutier, plasează deciziile în afara sferei de decizie managerială profesionistă şi responsabilă", au mai transmis sindicaliştii, care susţin că pe grupurile interne "circulă informaţia că aceste activităţi nu doar că vor rămâne sistate, ci vor fi anulate de-a dreptul".

"O astfel de decizie, nu doar că nu este oportună, ci, în timp va duce la deprofesionalizarea efectivă a poliţiştilor şi la pierderea de facto a abilităţilor dobândite până în prezent, din perspectiva conducerii în regim prioritar şi a conducerii defensive. Dacă o asemenea decizie va fi luată, orice urmărire în trafic sau deplasare în regim prioritar la un apel de urgenţă, va genera riscuri incomensurabile pentru viaţa şi integritatea corporală, nu doar a poliţiştilor şi şi a celorlalţi participanţi la traficul rutier", susţin sindicaliştii.

În replică, reprezentanţii Poliţiei Române au precizat că unităţile de pregătire profesională din cadrul Poliţiei Române au fost înfiinţate din dispoziţia conducerii Ministerului Afacerilor Interne.

"Activitatea de instruire în domeniul conducerii defensive reprezintă un domeniu de maxim interes pentru aparatul poliţienesc, având un rol esenţial în creşterea gradului de siguranţă a personalului, precum şi în eficientizarea intervenţiilor desfăşurate în teren. Măsurile privind organizarea sau desfăşurarea sesiunilor de pregătire au exclusiv scopul de a analiza şi optimiza cadrul procedural şi logistic aferent acestui tip de instruire", a transmis IGPR.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, în vederea eficientizării activităţii, uniformizării practicilor şi asigurării unui standard ridicat de pregătire profesională, s-au dispus măsuri pentru completarea mecanismelor, iar în cel mai scurt timp, vor fi transmise îndrumări şi clarificări oficiale către toate structurile vizate.

"Instituţia noastră rămâne ferm angajată în susţinerea şi dezvoltarea continuă a programelor de formare profesională, ca element fundamental pentru îndeplinirea atribuţiilor legale în condiţii de siguranţă şi profesionalism. Reiterăm faptul că dialogul cu organizaţiile sindicale este esenţial, însă nu se poate realiza doar din partea conducerii Poliţiei Române, ci este necesar ca organizaţiile sindicale să dea dovadă de deschidere şi corectitudine şi să solicite puncte de vedere instituţiei, înainte de a lansa atacuri şi acuze nefondate", au mai transmis reprezentanţii Poliţiei Române.

