Imaginile surprinse de un turist arată momentul în care zăpada a coborât rapid de pe versant, pe o distanță de peste 300 de metri. Din fericire, nicio persoană nu a fost surprinsă de avalanşă. Totuşi, salvamontiştii avertizează şi spun că un astfel de incident se poate repeta dat fiind că după ninsorile abundente din ultimele zile în zona Bâlea stratul de zăpadă este instabil.

Reprezentanţii Salvamont spun că există în continuare risc ridicat de producere a avalanșelor mai ales la altitudini de peste 1.800 de metri, gradul de pericol fiind evaluat la nivelul 4 din 5.

Turiștii sunt sfătuiți să fie precauți și să aleagă traseele de schi doar după ce se informează foarte bine şi să nu forţeze mai ales dacă nu au experienţă.

Articolul continuă după reclamă

Unde s-a produs exact avalanşa

"Avalanșa s-a produs în zona Șaua Doamnei – Steagul lui Condurat, în locul cunoscut de montaniarzi sub denumirea de "La balcoane". Pe alocuri, zăpada măsoară până la 2 metri grosime. Stratul dislocat este de aproximativ 350 de metri lățime. Chiar dacă a avut loc o avalanșă, riscul se menține. Stratul de zăpadă este în continuare instabil, iar în condițiile actuale se pot produce noi desprinderi", a declarat Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu.

Zona Bâlea Lac este frecventată atât de turiști, cât și de practicanți ai sporturilor de iarnă, iar autoritățile recomandă evitarea traseelor alpine și a pantelor abrupte.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Le daţi liber copiilor la tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰