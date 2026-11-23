Cristiana Emsley, o româncă stabilită în Marea Britanie, are o poveste de viață ieșită din comun. A început pregătirea pentru o carieră în asistență medicală la doar 14 ani, dar a ajuns să lucreze în poliție, în misiuni internaționale și în structuri de securitate. După o carieră de peste două decenii, în care a trecut prin situații periculoase, a intrat în politică. În luna mai, a fost aleasă în Parlamentul galez, din partea partidului Reform UK.

Cine este românca aleasă în Parlamentul din Țara Galilor. A fost cel mai tânăr căpitan de poliție din România - Facebook

Născută la București, în România comunistă, vorbește șapte limbi străine (franceză, germană, italiană, spaniolă, română, engleză și galeză) sau opt, dacă punem la socoteală și macedoneana, pe care o vorbește, după cum spune chiar ea, „la nivel de bază”, scrie WalesOnline.

A început pregătirea pentru o carieră în domeniul asistenței medicale la vârsta de 14 ani și avea doar 19 ani când tatăl ei a suferit un accident vascular cerebral, ceea ce a făcut-o să devină principalul susținător financiar al familiei și să contribuie la creșterea surorii mai mici.

O schimbare de carieră a dus-o către pregătirea pentru o carieră în poliție, unde a avansat până când, la vârsta de 25 de ani, a devenit cea mai tânără persoană care a obținut gradul de căpitan. Pregătirea sa în poliție a inclus studii de drept, un masterat și instruire în domeniul apărării, fiind învățată inclusiv cum să tragă pentru a ucide.

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A lucrat sub acoperire în România, a activat în poliție în zone de război din Europa, a lucrat pentru Ministerul britanic de Externe, pentru Oficiul pentru Reglementare Nucleară și a avut o perioadă de activitate în cadrul Poliției din Cleveland. CV-ul său include funcții în Ministerul de Interne din România, Ministerul britanic de Externe și Oficiul pentru Reglementare Nucleară.

Decizia spontană de a se muta în Țara Galilor

Cristiana a ajuns în Țara Galilor după un moment de revelație pe o parcare de pe marginea drumului, în apropiere de Ruthin. Locul i-a amintit atât de mult de țara natală, încât i-a spus pe loc soțului său că se vor muta în nordul Țării Galilor.

A lucrat la planul României de aderare la Uniunea Europeană și a fost ofițer de poliție civilă în Balcani, după războaiele din Bosnia și Herțegovina, înainte de a fi trimisă în Macedonia de Nord, în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

A ocupat funcții în administrația locală din Anglia, înainte de a fi numită în funcția de conducere a unei unități pentru standarde profesionale și combaterea corupției din cadrul Poliției din Cleveland. A fost „prima”, dar recunoaște că probabil și „ultima persoană civilă” care a ocupat această funcție. După ce a fost concediată într-un mod care a atras atenția publică, a inițiat proceduri la tribunalul pentru litigii de muncă împotriva instituției. Se crede că despăgubirile de șase cifre pe care le-a primit s-au ridicat la 220.000 de lire sterline.

Nu se teme să „deranjeze”

În luna mai, a fost aleasă să reprezinte circumscripția Fflint Wrecsam din partea partidului Reform UK. Într-un interviu acordat înaintea alegerilor, a fost rugată să se descrie.

Răspunsul ei a fost: „Mă pricep să deranjez oamenii, dar sunt și mai bună la a-i pune la punct”.

Născută în România, fiind prima dintre cele două fiice ale familiei, Cristiana spune că faptul că a venit pe lume într-o țară condusă de comuniști a avut un rol decisiv în formarea sa.

„Este ceva de care nu poți scăpa. Când crești urmărindu-ți părinții și ți se spune: 'Ai grijă la spate, fii atent ce spui, nu discuta despre ceea ce vorbim aici, acasă', perspectiva asupra vieții ți se schimbă complet. Crești foarte repede și am văzut oameni practic întemnițați pentru că spuneau bancuri. Comunismul s-a încheiat în 1989, dar nu a dispărut. Doar și-a schimbat forma”, spune ea.

Își amintește că în clase erau câte 40 de copii și că, iarna, nu exista încălzire, astfel că elevii nu își puteau da jos nici măcar mănușile. Oamenii stăteau la cozi pentru alimente, iar cantitățile care puteau fi cumpărate erau limitate.

„Îmi amintesc cozile pentru vată, pentru că nici absorbante pentru femei nu existau. Atât de lipsită de demnitate era viața.”

Refuză să-și dezvăluie vârsta, dar spune că își amintește cum, în decembrie 1989, o revoluție a pus capăt comunismului în țara în care s-a născut.

Titlurile din presa vremii vorbeau despre violențele din România. „Străzile Bucureștiului s-au transformat ieri în propriile câmpuri ale morții ale Europei”, scria publicația The Guardian pe 22 decembrie 1989. Revoluția din România este recunoscută drept singura răsturnare violentă și cea mai sângeroasă a unui regim comunist din Europa de Est.

Viața înainte de Revoluție

Ambii părinți au fost obligați să devină membri de partid. Cristiana își amintește că tatăl său asculta în fiecare seară, la ora 22:00, postul de radio Europa Liberă, care emitea din Berlinul de Vest.

„Era singura sursă de informații corecte, care nu era propagandă. Dacă cineva ar fi aflat despre asta, tatăl meu ar fi fost închis. Nu ar fi existat nicio altă cale”, povestește ea.

Atmosfera era atât de apăsătoare, încât până și membrii aceleiași familii se turnau unii pe alții.

„Spre sfârșit, când regimul devenise cu adevărat opresiv, nu mai puteam merge la biserică [familia este ortodoxă] și nu puteam avea brad de Crăciun în casă”, spune ea.

Își dorise dintotdeauna să devină medic, însă a început pregătirea pentru o carieră în asistența medicală, un domeniu în care România permitea înscrierea încă de la 14 ani. A urmat un curs de patru ani.

Și-a încheiat pregătirea în perioada prăbușirii regimului comunist, iar primele luni de după căderea acestuia au fost, după cum le descrie, „o anarhie totală”.

„Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva”, spune ea.

Căderea comunismului, o oportunitate de schimbare

Căderea comunismului a motivat-o să-și schimbe cariera.

„Am avut această oportunitate extraordinară de a spune: 'Trebuie să schimbăm societatea, trecem de la un stat polițienesc'. M-am gândit: 'Minunat, aceasta este șansa mea!'. Și, trebuie să recunosc, am intrat în poliție într-o fereastră foarte scurtă de oportunitate, pe care o numesc epoca de aur a poliției din România.”

Pregătirea sa a inclus instruire militară și tehnici de apărare. A fost instruită inclusiv să tragă pentru a ucide.

La 21 de ani, spune că a fost promovată la gradul de locotenent de poliție, echivalentul inspectorului de poliție. La 22 de ani absolvise Facultatea de Drept cu rezultate foarte bune și obținuse o diplomă de masterat, însă a fost repartizată la Serviciul de Investigații Criminale, în echipa specializată în infracțiuni economice.

Își dorea să lucreze în criminalistică, însă spune că drepturile generoase de care beneficiau femeile însărcinate în România au fost motivul pentru care i s-a refuzat această posibilitate.

„Mi s-a spus: 'Ai vârsta asta, ești foarte tânără, vei rămâne însărcinată și cine îți va căra echipamentul?'. Nivelul de misoginism era incredibil. În fine, am ajuns la Serviciul de Investigații Criminale, unde a fost fantastic. Am participat la câteva operațiuni interesante”, spune ea, insistând asupra cuvântului „interesante”, fără să ofere însă detalii.

Scepticismul față de Uniunea Europeană

Ulterior, a fost recrutată de Ministerul de Interne datorită cunoștințelor sale lingvistice, pentru a lucra la planul României de aderare la Uniunea Europeană și la cooperarea internațională în domeniul polițienesc. România a devenit membră a UE în 2007.

„Atunci a început scepticismul meu față de Uniunea Europeană, pentru că am văzut-o dintr-o perspectivă pe care nu mulți oameni au ocazia să o cunoască. Am văzut-o din interior și nu arată bine. De fapt, lucrurile s-au înrăutățit de atunci”, spune ea.

Următoarele sale misiuni au fost în Balcani, unde a lucrat ca ofițer de poliție civilă după războaiele din Bosnia și Herțegovina. Ulterior, a fost trimisă în Macedonia de Nord, după războiul civil de acolo, în cadrul OSCE, în calitate de consilier internațional în domeniul poliției.

Rolul său era să colaboreze cu poliția macedoneană dintr-o perspectivă internațională, pentru modernizarea instituției și alinierea acesteia la standardele europene, dar și pentru integrarea minorităților în structurile polițienești.

„În Macedonia, războiul se încheiase pe hârtie, dar încă se trăgea, iar tu mergeai acolo neînarmat. Îmi amintesc că mi-a fost repartizat un interpret macedoneano-albanez și că am mers la prima secție de poliție, chiar în afara orașului Skopje. Încă se trăgea, iar polițiștii nu au vrut să mă lase să intru. Le-am făcut un scandal pe cinste. Nu aveau absolut niciun respect pentru femei”, povestește ea.

Spune că a fost repartizată foarte repede la unitatea de pregătire a polițiștilor nou-recrutați, unde a descoperit că unii dintre cei angajați erau căutați pentru infracțiuni de terorism și viol.

„Îmi amintesc o situație în care macedonenii nu agreau OSCE, pentru că ne considerau spioni. Am mers la o secție de poliție care era, de fapt, patrulată de armată. Un tip s-a enervat pe mine, a înțeles complet greșit mesajul și îmi amintesc că a îndreptat pușca spre mine și mi-a spus: 'Ieși din mașină, târfă americană!'. Din fericire, pentru că vorbeam macedoneana, am reușit să-i spun nu.”

Povestește și despre o altă experiență, când monitoriza examenul de stat pentru polițiști într-o secție din Struga, un oraș aflat într-o regiune de la granița cu Albania. Pentru că vorbea macedoneana, spune că a putut observa cât de corupt era examenul.

„I-am picat pe toți”, spune ea.

A descoperit ulterior că interpretul său albanez avea legături cu UÇK, Armata de Eliberare din Kosovo, o organizație considerată teroristă de autoritățile sârbe. A trebuit să ia rapid măsuri în privința lui, însă refuză să spună cum a procedat.

„Este încă în viață, apropo”, adaugă ea râzând.

„Ne mutăm în Țara Galilor”

În perioada în care lucra în Macedonia, l-a cunoscut pe actualul său soț, care activa atunci în cadrul Ministerului britanic de Externe. Fost detectiv de poliție, acesta a început o relație cu ea, iar Cristiana se aștepta inițial să fie una la distanță. El a cerut-o însă în căsătorie în timpul unei călătorii la Madrid, ceea ce i-a obligat să decidă unde vor locui.

Cristiana și-a dat în cele din urmă demisia, s-a mutat în Marea Britanie, iar cei doi s-au stabilit în Sale. A descoperit însă că regulile privind statutul său de rezidență nu îi permiteau să lucreze în serviciul public britanic.

„Cariera mea a avut de suferit”, spune ea.

În loc să i se ofere posturi pentru care era calificată, primea propuneri pentru slujbe de dactilografă.

„Am avut noroc pentru că vorbeam atât de multe limbi străine și am reușit să mă angajez, dar erau posturi relativ modeste, în companii internaționale precum AstraZeneca și Chubb”, povestește ea.

Primul său loc de muncă „adevărat” a fost la Consiliul Local din Manchester, apoi a devenit șefa investigațiilor interne în cadrul fostului Consiliu Județean Cheshire, cu sediul la Chester.

După trei ani, a putut aplica pentru a deveni ofițer special de poliție, deoarece îi lipsea activitatea din acest domeniu.

În perioada în care lucra la Chester, soțul său a fost trimis în misiune în Albania. Cristiana a plecat într-o excursie în nordul Țării Galilor și s-a oprit pe drumul A525, în apropiere de Ruthin, în timp ce se îndrepta spre Castelul Ruthin.

„L-am sunat și i-am spus: Îți spun, am un sentiment de déjà-vu. I-am spus: Aici mă simt ca acasă. Simt că m-am întors în Transilvania. I-am spus: Ne mutăm în nordul Țării Galilor.”

Și chiar așa au făcut. În 2008, s-au mutat la Wrexham.

Întrebată ce anume i-a dat sentimentul că a ajuns acasă, a răspuns:

"Pur și simplu, locul mi s-a părut primitor, liniștit, frumos, așezat, cu oameni drăguți. Îmi era dor de casă, ceva s-a legat imediat. Nu-mi plăcea Manchester. Eu sunt o fată de la țară", spune ea.

Despăgubiri de șase cifre după conflictul cu poliția

După zece ani petrecuți în Marea Britanie, a putut aplica pentru posturi care necesitau verificări de securitate la nivel înalt. A candidat pentru un post în cadrul departamentului de verificare a securității naționale din Ministerul britanic de Externe.

Spune că a fost prima persoană cu dublă cetățenie care a lucrat într-unul dintre cele mai sensibile departamente.

„Mi se spunea persoana care îi face pe oameni să vorbească. Evident, în mod legal, fără să folosesc metode neortodoxe.

Aveam un anumit stil, știam cum să-i fac pe oameni să vorbească. Sunt un bun observator al oamenilor, îi pot analiza și îți pot spune cum ești doar uitându-mă la tine. Acest lucru m-a ajutat foarte mult. Și accentul meu a avut un rol. Cred că cei care aveau ceva de ascuns își pierdeau foarte repede vigilența, iar atunci începeai să sapi”, povestește ea.

Următorul post din CV-ul său a fost la Oficiul pentru Reglementare Nucleară, unde a coordonat biroul inspectorului-șef pentru energie nucleară.

„După aceea, am fost prima și probabil ultima persoană civilă care a condus o unitate de standarde profesionale și combatere a corupției din cadrul unei poliții, unde am văzut corupția în toată amploarea ei”, spune ea.

Este vorba despre perioada în care a lucrat la Poliția din Cleveland.

În 2020, a fost suspendată din funcție în așteptarea unei anchete disciplinare, ceea ce a declanșat o dispută politică. Detaliile exacte ale celor întâmplate în acea perioadă sunt cuprinse în documente confidențiale, însă Cristiana a rămas suspendată mai bine de doi ani, înainte de a primi despăgubiri de șase cifre.

„Poliția din Cleveland a traversat o perioadă foarte dificilă, cu numeroase litigii și procese de muncă la nivel înalt, din cauza incompetenței și, aș spune eu, a corupției evidente. Inclusiv s-a constatat că au folosit ilegal solicitări în baza legii RIPA și că au spionat jurnaliști și propriii angajați. Așa că au încercat, de fapt, să-și curețe imaginea. În poliție, șefii unităților de standarde profesionale sunt, de regulă, la nivelul de superintendent sau chief superintendent. Problema este că aceștia nu vor avea niciodată posibilitatea reală de a identifica acte de corupție la nivel înalt. Polițiștii nu sunt angajați obișnuiți, nu au contracte de muncă și nu intră sub incidența legislației muncii, ci a regulamentelor polițienești. Asta înseamnă că, dacă ai o situație precum cea din serialul 'Line of Duty', în care un polițist vrea să investigheze, de exemplu, un superintendent, fie nu o va face pentru că își dorește o promovare și nu vrea să deranjeze sistemul, fie, chiar dacă încearcă să investigheze, poate fi mutat în orice moment, cu un preaviz de 24 de ore, la discreția șefului poliției. Aceste mutări ar trebui să răspundă unor nevoi operaționale, dar, în realitate, sunt folosite și pentru a acoperi neregulile. În cazul unei persoane civile, nu poți proceda la fel. Când am intrat în Poliția din Cleveland, aveam un contract de muncă și puteam face doar acea activitate. Nu mă puteau scoate din funcție printr-o simplă mutare. Singura modalitate de a mă îndepărta a fost să mă suspende, într-un mod extrem de lipsit de respect, după ce luasem măsuri împotriva unor ofițeri superiori, inclusiv împotriva șefului poliției”, povestește ea.

Legătura specială cu Țara Galilor

Cristiana și-a păstrat domiciliul în Țara Galilor chiar și în perioada în care lucra în Cleveland. Spune că încheierea procedurilor în 2024 i-a permis să se ocupe de lucruri precum învățarea limbii galeze.

„Am o legătură oarecum ciudată cu Țara Galilor. De fapt, prenumele tatălui meu, care a murit, era Ivan, foarte asemănător cu un nume galez. Îmi place să descopăr cultura și istoria galeză. De fapt, cunosc mai multă istorie britanică decât istoria propriei mele țări, pentru că, evident, în perioada comunistă din România, multe lucruri au fost rescrise”, spune ea.

Fostă susținătoare a UKIP și a Partidului Conservator, Cristiana spune că Reform UK a reprezentat o alegere firească pentru ea.

„Fostul președinte al filialei mi-a spus: Ai putea fi un membru foarte bun al Parlamentului galez.”

În 2025, a decis să candideze.

„Mulți oameni mi-au spus: 'Trebuie să candidezi pentru Senedd. Vorbești galeză, locuiești în Țara Galilor, trăiești aici de mult timp, înțelegi lucrurile'. Mi-au spus că au nevoie de oameni care spun lucrurilor pe nume.”

Era deja interesată de politica galeză, o pasiune care datează încă din perioada academiei de poliție, când ofițerii erau obligați să urmărească zilnic știrile.

„Când mă uit la nivelul de conștientizare politică al polițiștilor din prezent, este destul de șocant. Știu că trebuie să fie imparțiali politic, dar trebuie totuși să înțeleagă actualitatea”, spune ea.

Drepturile femeilor, descentralizarea și „legislația de calitate” sunt domeniile în care ar trebui să ne așteptăm să se implice în Senedd, multe dintre preocupările sale fiind legate de propriile experiențe.

Vrea mai multă protecție pentru avertizorii de integritate

Având în vedere experiențele prin care a trecut, Cristiana spune că își dorește protecție suplimentară pentru avertizorii de integritate.

„Dacă nu treci printr-o asemenea experiență, în care viața ta devine aproape ca o închisoare în aer liber doar pentru că ai făcut ceea ce era corect, nu înțelegi prin ce trec acești oameni. Una dintre primele întrebări pe care i le-am adresat prim-ministrului în Senedd a fost: Veți oferi mai multă protecție?”

Ea vrea să extindă protecția avertizorilor de integritate, astfel încât aceștia să poată contacta direct reprezentanții aleși.

„Vreau ca membrii Senedd care sunt dispuși să facă acest lucru să devină persoane relevante în sensul legislației privind avertizorii de integritate. Practic, dacă vii și vorbești cu mine, să beneficiezi de protecția legală acordată unui avertizor. În prezent, nu este așa”, explică ea, recunoscând că această inițiativă este o consecință directă a experiențelor trăite în Cleveland.

„Vreau să aduc mai multă transparență în viața publică. Cred că moștenirea mea, indiferent de orice altceva, va fi că am fost persoana care a schimbat ceva sau care a spus lucrurilor pe nume. Atunci când trăiești într-o țară în care legea și ordinea se prăbușesc, totul se destramă. Tocmai de aceea sunt atât de îngrijorată de ceea ce se întâmplă în Marea Britanie. Am trăit vremurile în care poliția nu mai era de încredere, iar oamenii ajungeau să-și facă singuri dreptate pentru că nu mai aveau încredere că statul le apără drepturile”, spune ea.

„Am deranjat câțiva oameni de-a lungul carierei mele pentru că nu m-am conformat. Dar nu poți face asta. Cred că trebuie să faci ceea ce este corect, nu ceea ce este mai bine pentru cariera ta. Eu pot să mă privesc în oglindă.”

„Trebuie să reparăm mai întâi poliția din Marea Britanie”

Întrebată dacă își dorește ca poliția și sistemul de justiție să fie descentralizate, așa cum propune partidul Plaid Cymru, Cristiana răspunde negativ.

„Nu. Și nu aș spune niciodată că nu se va întâmpla, dar problema este că trebuie mai întâi să repari ceea ce ai deja. Ei (Plaid Cymru) trebuie să înceapă prin a rezolva problemele din sistemul de sănătate, din educație și din mediul de afaceri. Abia după aceea putem analiza ce altceva mai putem face. Așa că, în mod clar, nu este momentul pentru asta. Trebuie să reparăm mai întâi poliția din Marea Britanie, pentru că aceasta și-a pierdut respectul publicului. Avem nevoie de o schimbare fundamentală. Mai multă descentralizare este ca și cum ai da mai multe responsabilități unui angajat incompetent, care nu își îndeplinește sarcinile. Nu îi dai și mai mult de lucru. Mai întâi trebuie să-i evaluezi performanța și să vezi dacă se poate îmbunătăți. Dacă nu, îl concediezi”, spune ea.

„Se întâmplă lucruri în Marea Britanie acum. Marea Britanie nu este România comunistă, dar asemănările devin din ce în ce mai greu de ignorat și sunt destul de sinistre. Libertatea de exprimare a dispărut sau este pe cale să dispară. Este erodată într-un ritm alarmant. Nu este vorba doar despre cetățenii obișnuiți, ci și despre cazul Allison Pearson. Să vezi poliția bătând la ușa unui jurnalist... Te-ai aștepta ca, în cazul jurnaliștilor, poliția să dea dovadă de un nivel mai ridicat de discernământ înainte de a lua o astfel de decizie. Nu spun că jurnaliștii sunt mai presus de lege, dar...Poliția ajunge să monitorizeze postările de pe Twitter mai mult decât să combată infracționalitatea. Este pur și simplu îngrozitor”, afirmă ea.

„Ai nevoie de oameni pregătiți să iasă din tipare și să spună lucrurilor pe nume. Vorbim despre o poliție care acționează fără teamă și fără favoritisme, dar cred că și politicienii trebuie să acționeze fără teamă și fără favoritisme. Trebuie să spui lucrurilor pe nume, chiar dacă asta înseamnă să deranjezi oameni. Am scris recent pe Twitter: Da, m-am născut în România și nu voi nega niciodată locul în care m-am născut. Te-ai aștepta ca, având în vedere toate mesajele despre primirea refugiaților și a imigranților, să fiu acceptată. Dar nu a fost așa. Am primit foarte multe jigniri. Este ca și cum am accepta doar oamenii care vin din anumite locuri”, spune ea.

Rolul partidului Reform UK în parlamentul galez

Întrebată cum vede rolul partidului Reform UK în Parlamentul galez, Cristiana spune că opoziția trebuie să fie una credibilă.

„Pentru a fi o opoziție credibilă, ceea ce spui trebuie să aibă credibilitate. Nu te opui doar de dragul de a te opune. Trebuie să le arăți oamenilor de ce susții ceea ce susții și să poți explica acest lucru.”

Primele luni ale partidului nu au fost lipsite de probleme: a fost numit un nou lider după arestarea lui Dan Thomas, iar unul dintre colegi a trecut la Plaid Cymru.

„Sunt o persoană rezistentă, sunt puternică, așa că va fi nevoie de multe lucruri pentru ca situația să mă afecteze. Dar, în modul în care lucrez, circumscripția mea este pe primul loc și abia apoi grupul politic”, spune ea.

„Îți reprezinți alegătorii indiferent de modul în care au votat, iar eu iau acest lucru foarte în serios. Dar sunt și genul de persoană care, dacă vede ceva în neregulă, spune lucrurilor pe nume, inclusiv în discuțiile cu ușile închise. Nu sunt acolo doar ca să dau din cap aprobator. Întotdeauna am considerat că este mai bine să fii supărat pe mine în spatele ușilor închise, astfel încât, atunci când ieșim în public, să fim o echipă care funcționează perfect, decât să nu spunem nimic. Eu sunt genul care deranjează. Îmi respect colegii, am curajul să spun lucrurilor pe nume, atât online, cât și offline, dar o fac cu respect și nu atac niciodată pe nimeni. Nu sunt o persoană care și-a construit cariera fiind consilier special al cuiva, într-un birou. Sunt o persoană implicată direct, știu exact ce ajunge în căsuța mea de e-mail. Nu sunt atât de vizibilă pe cât mi-aș dori, dar cresc constant și mă înconjor de oamenii potriviți. Pentru mine, este foarte important cine lucrează alături de mine. Recrutez oameni care sunt ca mine. Dacă îmi spui, de exemplu, că ai fost avertizor de integritate într-o organizație, vino să lucrezi cu mine. Nu vreau oameni care doar aprobă totul.”

Și-a câștigat reputația de persoană care spune lucrurilor pe nume

Cristiana crede că și-a construit deja în grupul politic o reputație de persoană care nu ezită să vorbească deschis.

„Cred că am deja această reputație. Spun lucrurilor pe nume. Le spun: A fost o porcărie, pur și simplu.”

Ea consideră că sunt necesare mecanisme de control și echilibru în orice organizație, inclusiv în Reform UK.

„Ai nevoie de mecanisme de control și echilibru, pentru că în orice organizație, iar Reform nu face excepție, nu vrei să ajungi în situația în care nimeni nu îndrăznește să spună că împăratul este gol. Am avut câteva probleme în timpul campaniei electorale, iar când am semnalat anumite nereguli, trebuie să spun că apreciez modul în care conducerea centrală a Reform UK a reacționat foarte rapid. M-am gândit: Uau!”

Cristiana spune că a fost pusă în fruntea listei electorale pe merit, după un proces lung de recrutare, iar partidul știa că a fost avertizor de integritate.

„Le-am spus: Ceea ce vedeți este ceea ce primiți. Nu sunt aici ca să mă integrez, sunt aici ca să schimb regulile jocului. Sunteți confortabili cu asta?”

Recunoaște că modul în care funcționează Senedd i se pare frustrant, dar nu știe încă dacă politica va deveni cariera sa pe termen lung.

„În general, iau lucrurile așa cum vin. Soțul meu este prioritatea mea, pentru că un lucru care a avut cel mai mult de suferit a fost timpul petrecut împreună. Vreau să mă asigur că avem cât mai mult timp unul pentru celălalt, chiar și cu acest loc de muncă. Este dificil, pentru că și atunci când sunt acasă stau tot timpul la telefon, iar această activitate îți ocupă întreaga viață. Nu am mai pus mâna pe aspirator de când am fost aleasă”, spune ea râzând.